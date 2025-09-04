Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή με την κάθοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο - «Ανοίγει ο δρόμος για λειτουργία παραρτημάτων»

 04.09.2025 - 13:48
Νέα εποχή με την κάθοδο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο - «Ανοίγει ο δρόμος για λειτουργία παραρτημάτων»

Η έγκριση της πιστοποίησης των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ στο πλαίσιο της Ενημέρωσης του, ο κ. Λετυμπιώτης ειπε, επίσης, ότι «για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία παραρτημάτων Πανεπιστημίων στην Κύπρο. 

Το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με Ιστορία από το 1837, έλαβε την πιστοποίηση λειτουργίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εγκαινιάζοντας μια εξέλιξη με θεσμικό, πολιτικό και αναπτυξιακό βάρος αλλά και με ιδιαίτερη αξία για τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα. 

Πρόκειται για το πρώτο παράρτημα Πανεπιστημίου που θα λειτουργήσει στη χώρα μας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες και εδραιώνοντας τη στρατηγική που έχουμε εκπονήσει ως Κυβέρνηση για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Κυβέρνηση, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νομοθετικής ρύθμισης, κατέστησε εφικτή μια εξέλιξη που δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά τη θεμελίωση ενός νέου κεφαλαίου για την ακαδημαϊκή και ερευνητική πραγματικότητα της χώρας. 

Η στρατηγική μας για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αποκτά πλέον χειροπιαστή μορφή, με την Κύπρο να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και να καθίσταται πόλος έλξης για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές.

Η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ ενός εμβληματικού και κορυφαίου Πανεπιστημίου στο οποίο επί δύο αιώνες έχουν εκπαιδευτεί και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται μέχρι σήμερα χιλιάδες κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες, δεν είναι μόνο το πρώτο βήμα αλλά και το συμβολικό ξεκίνημα ενός νέου θεσμικού πλαισίου που δημιουργεί προοπτικές για την έλευση και άλλων παραρτημάτων Πανεπιστημίων στη χώρα μας. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη ορόσημο στην περαιτέρω μετεξέλιξη της χώρας μας σε περιφερειακό κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή μας εικόνα.

Είναι επίσης μία ακόμα απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας, καθώς εκτός των πολύ καλών Πανεπιστημίων που ήδη λειτουργούν, αποτελούμε πλέον πόλο έλξης για κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι σαφές ότι η στρατηγική της Κυβέρνησης και στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλη την κυπριακή κοινωνία».

