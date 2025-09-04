Ecommbx
Καταναλωτές προσοχή: Αποσύρθηκε βιοκτόνο από την αγορά - Τι πρέπει να κάνετε αν το έχετε - Δείτε φωτογραφία

 04.09.2025 - 14:00
Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί το βιοκτόνο προϊόν, το οποίο παρατίθεται πιο κάτω.

Για το εν λόγω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για τον λόγο αυτό, και παρόλο που το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι αδειοδοτημένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Τμήμα Γεωργίας διεξάγει σχετική έρευνα για τον εντοπισμό του στην αγορά.

Το κοινό καλείται, σε περίπτωση που έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν, να διακόψει άμεσα τη χρήση του. Επιπλέον, σε περίπτωση εντοπισμού του στην αγορά, παρακαλείται όπως υπάρξει άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Γεωργίας στα τηλέφωνα 22408633 ή 22408550.

Δείτε το προϊόν εδώ.

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

