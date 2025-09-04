Επιβεβαιώνει Χριστοδουλίδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον GSI - Δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας

Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΚΥΠΕ, Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δήλωσε ότι το γραφείο «μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα».

«Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας» πρόσθεσε.

Ανέφερε τέλος ότι οποιαδήποτε δημόσια πληροφορία σχετικά με τις έρευνες που διεξάγει, θα δίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον θα έχει κάτι να πει σχετικά με οποιαδήποτε από τις έρευνές της.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ