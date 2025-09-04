Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου»

 04.09.2025 - 15:36
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου»

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει την πιστοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και καθιστά την Κύπρο περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο, με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

«Η συνεργασία με διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ενδυναμώνει τη θέση της Κύπρου, διευρύνοντας τις δυνατότητες ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης.

Με την πιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΚΠΑ, θεμελιώνονται οι βάσεις για την εδραίωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων διεθνών ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου, δημιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα καθιστούν τη χώρα μας αναγνωρισμένο κόμβο αριστείας και καινοτομίας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ενός πανεπιστημίου με Ιστορία και ακαδημαϊκή παράδοση από το 1837, εγκαινιάζει μια σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα και συμβάλλει στην αναβάθμιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίλημμα για φοιτητές: Δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο; - Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους
«Ο γάρος της ημέρας»: Ολόκληρο χωράφι…το άφησε διαγώνια στο πεζοδρόμιο – Απίστευτο «parking» - Δείτε φωτογραφία  
Αυξημένες φέτος οι τιμές στις σχολικές καντίνες - Πόσα κοστίζουν τα σάντουιτς και τα αλμυρά – Οι διαφορές από δημοτική σε μέση εκπαίδευση
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ξαπλωμένη με το μαγιό της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 2.200 νεκροί και 3.600 τραυματίες από τα φονικά Ρίχτερ

 04.09.2025 - 15:32
Επόμενο άρθρο

Σύνδρομο Ανήσυχων Ποδιών: Η υποτιμημένη ασθένεια που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους

 04.09.2025 - 15:40
Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

  •  04.09.2025 - 14:06
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου»

  •  04.09.2025 - 15:36
Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον GSI - Δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας

Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον GSI - Δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας

  •  04.09.2025 - 14:00
Το Βασιλικό σε αδιέξοδο: Η κοινοπραξία απαντά – Με καθυστέρηση καταβλήθηκαν €60εκ, επέβαλαν επιπλέον έργα

Το Βασιλικό σε αδιέξοδο: Η κοινοπραξία απαντά – Με καθυστέρηση καταβλήθηκαν €60εκ, επέβαλαν επιπλέον έργα

  •  04.09.2025 - 12:52
ΒΙΝΤΕΟ: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Εντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές του νησιού

ΒΙΝΤΕΟ: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Εντονη βροχόπτωση σε διάφορες περιοχές του νησιού

  •  04.09.2025 - 15:47
Στο κελί οι δύο για την υπόθεση απόπειρας φόνου στην Πύλα - Πολύωρη η διαδικασία

Στο κελί οι δύο για την υπόθεση απόπειρας φόνου στην Πύλα - Πολύωρη η διαδικασία

  •  04.09.2025 - 14:36
ΥΠΟΙΚ: Δεύτερη δόση για τους κουρεμένους καταθέτες από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης - Το συνολικό ποσό και οι δικαιούχοι

ΥΠΟΙΚ: Δεύτερη δόση για τους κουρεμένους καταθέτες από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης - Το συνολικό ποσό και οι δικαιούχοι

  •  04.09.2025 - 15:57
Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ: Δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους - Το βίντεο από τη φωτογράφηση

Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ: Δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους - Το βίντεο από τη φωτογράφηση

  •  04.09.2025 - 14:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα