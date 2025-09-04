Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου»

Σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη στρατηγική της Κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και καθιστά την Κύπρο περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο, με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

«Η συνεργασία με διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ενδυναμώνει τη θέση της Κύπρου, διευρύνοντας τις δυνατότητες ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης.



Με την πιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΚΠΑ, θεμελιώνονται οι βάσεις για την εδραίωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων διεθνών ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου, δημιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα καθιστούν τη χώρα μας αναγνωρισμένο κόμβο αριστείας και καινοτομίας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ενός πανεπιστημίου με Ιστορία και ακαδημαϊκή παράδοση από το 1837, εγκαινιάζει μια σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα και συμβάλλει στην αναβάθμιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ».