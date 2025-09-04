Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 2.200 νεκροί και 3.600 τραυματίες από τα φονικά Ρίχτερ

 04.09.2025 - 15:32
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 2.200 νεκροί και 3.600 τραυματίες από τα φονικά Ρίχτερ

Σε πάνω από 2.200 ανήλθαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό των 6 βαθμών που έπληξε την Κυριακή το ανατολικό Αφγανιστάν, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 3.600, σύμφωνα με επικαιροποιημένο επίσημο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές των Ταλιμπάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρίνισε σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε ότι μόνον στην επαρχία Κουνάρ, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν.

Η επαρχία αυτή, η οποία καλύπτεται από μεγάλα δάση, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο στη χώρα από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών, έναν από τους πιο φονικούς στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ο σεισμός των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Αυγούστου σκορπώντας τον όλεθρο, καθώς ισοπέδωσε ολόκληρες περιοχές.

Πολλοί ήταν εκείνοι που παγιδεύτηκαν κάτω από τα κατασκευασμένα από πηλό και ξύλο ερείπια σπιτιών, όπου δεν μπόρεσαν να αντέξουν το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Mόνον στην επαρχία Κουνάρ, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους ανθρώπους του Αφγανιστάν που αντιμετωπίζουν πολλαπλές κρίσεις. Οι αντοχές των κοινοτήτων έχουν κορεστεί», δήλωσε ο Ιντρίκα Ράτβαττε, συντονιστής του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν.

Εκανε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει. «Αυτές είναι αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ αγωνιζόμαστε ενάντια στον χρόνο για να φτάσουμε στους ανθρώπους. Αν έπρεπε να το μοντελοποιήσουμε με βάση όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν, είναι σαφές πως ο ρυθμός θανάτων θα είναι μάλλον εκθετικός».

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, που αναγνωρίζεται μόνο από τη Ρωσία, έχει απευθύνει έκκληση για βοήθεια από ξένες κυβερνήσεις και τον ανθρωπιστικό τομέα.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

