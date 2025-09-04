Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας
Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 1:10 μ.μ. τοπική ώρα στη Seestraße, έναν δρόμο στο Βερολίνο-Βέντινγκ, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης. Αρκετά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Bild, η συνοδός τους τραυματίστηκε σοβαρά.
Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι το ατύχημα ήταν τυχαίο.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
