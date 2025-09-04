Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 1:10 μ.μ. τοπική ώρα στη Seestraße, έναν δρόμο στο Βερολίνο-Βέντινγκ, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης. Αρκετά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Bild, η συνοδός τους τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αστυνομία διερευνά ακόμα τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.



Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη επί τόπου.



Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων τριών ασθενοφόρων.

Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι το ατύχημα ήταν τυχαίο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα