Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν
ΔΙΕΘΝΗ

Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν

 04.09.2025 - 15:30
Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν

Χάος επικράτησε σε δρόμο του Βερολίνου, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ομάδα ατόμων, που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 1:10 μ.μ. τοπική ώρα στη Seestraße, έναν δρόμο στο Βερολίνο-Βέντινγκ, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης. Αρκετά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά.  Ωστόσο, όπως αναφέρει η Bild, η συνοδός τους τραυματίστηκε σοβαρά.

 
Η αστυνομία διερευνά ακόμα τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη επί τόπου. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων τριών ασθενοφόρων.

Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι το ατύχημα ήταν τυχαίο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

