Νέα υπόθεση απάτης στη Λεμεσό - Έτσι «έφαγαν» χιλιάδες ευρώ από 48χρονη

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας
Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.
Σύμφωνα με την καταγγελία, μεταξύ των ημερομηνιών 7 και 27 Ιουνίου 2025, η 48χρονη προχώρησε σε επενδύσεις χρημάτων, μέσω ιστοσελίδας επενδύσεων που εντόπισε στο διαδίκτυο. Το συνολικό ύψος των χρημάτων, που επένδυσε φέρεται να ξεπερνά τις €65,200.
Όταν η 48χρονη προσπάθησε να ρευστοποιήσει τα υποτιθέμενα κέρδη από τις επενδύσεις της, αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, αφού της ζητήθηκε να καταβάλει εκ νέου χρήματα για να της επιτραπεί η ανάληψη.
Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.
Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία υπενθυμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε διαδικτυακές επενδυτικές προτάσεις. Προτρέπει μάλιστα το κοινό όπως πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής να επαληθεύουν την αξιοπιστία οποιασδήποτε πλατφόρμας.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις