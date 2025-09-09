Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τα αιματηρά επεισόδια με τους 19 νεκρούς

Την παραίτηση του 73χρονου πρωθυπουργού, που ορκίσθηκε πέρυσι τον Ιούλιο για την τέταρτη θητεία του ως ο 14ος πρωθυπουργός της χώρας μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, όπως ανακοίνωσε ο συνεργάτης του, Πρακάς Σιλβάλ.

Διαδηλωτές κατά της διαφθοράς στο Νεπάλ αψήφησαν σήμερα την επ' αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας πραγματοποιώντας διαδηλώσεις και φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρωθυπουργού, μία μέρα μετά τις βίαιες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν μετά και από τον αποκλεισμό ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.



Η κυβέρνηση του Όλι ήρε τον αποκλεισμό αυτό των social media, αφού οι διαδηλώσεις πήραν βίαιη τροπή. Εχθές η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σφαιρών με επικάλυψη καουτσούκ εναντίον των διαδηλωτών που προσπάθησαν να καταλάβουν το κοινοβούλιο.



Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και σήμερα μπροστά από το κοινοβούλιο και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας Κατμαντού, αψηφώντας την επ' αόριστον απαγόρευση της κυκλοφορίας που επιβλήθηκε από τις αρχές. Στο πλαίσιο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, τα σχολεία και τα καταστήματα παραμένουν κλειστά και οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται επ' αόριστον στο Κατμαντού.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters πως διαδηλωτές έκαψαν ελαστικά σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Οδού που περιβάλλει το Κατμαντού.



Οι οργανωτές των διαδηλώσεων, οι οποίες επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις αυτής της χώρας των Ιμαλαΐων, τις έχουν αποκαλέσει «διαδηλώσεις της Gen Z», καθώς πραγματοποιούνται κυρίως από τους νέους ανθρώπους που είναι απογοητευμένοι απ' αυτό που θεωρούν έλλειψη δράσης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών.



Δύο υπουργοί του Όλι παραιτήθηκαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ, λέγοντας ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν για λόγους ηθικής.

Η γιγάντια γειτονική Ινδία, στην οποία ζουν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, δήλωσε ότι «παρακολουθεί από κοντά» τις εξελίξεις στη χώρα. «Ως στενοί φίλοι και γείτονες, ελπίζουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και θα επιλύσουν οποιαδήποτε ζητήματα με ειρηνικά μέσα και διάλογο», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών.



Η κυβέρνηση επέβαλε την περασμένη εβδομάδα απαγόρευση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένου του Facebook, αφού ανακοίνωσε πως οι πλατφόρμες αυτές δεν έχουν εγγραφεί στους σχετικούς κυβερνητικούς καταλόγους. «Ανακαλέσαμε το κλείσιμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λειτουργούν τώρα», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου και υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφόρησης Πρίθβι Σούμπα Γκουρούνγκ.



Όλες οι εφαρμογές ήταν διαθέσιμες σήμερα το πρωί στο Νεπάλ, επιβεβαίωσε το Ρόιτερς.

