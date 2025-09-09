Οδυσσέας για Βασιλικό: «Παρά τις ενστάσεις της Ελεγκτικής, λήφθηκε απόφαση να προχωρήσει, με τη συμμετοχή και του Γιώργου Παμπορίδη» - «Χάθηκαν χρόνια και εκατομμύρια»

Ο κ. Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι από το 2019 η κατακύρωση του έργου σε κινεζική κοινοπραξία έγινε «παράνομα», αφού, όπως είπε, η ΔΕΦΑ δεν κάλεσε την Ελεγκτική Υπηρεσία στις συνεδρίες της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποκλείοντας παράλληλα άλλες δύο προσφορές. «Ήταν ένας διαγωνισμός που κατέληξε φωτογραφικά σε μία μόνο εταιρεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή εταιρείας, η οποία τότε ήταν αποκλεισμένη λόγω σκανδάλων σε Κύπρο και Ελλάδα, καθιστούσε μονόδρομο την ακύρωση και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις ενστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Γενικής Λογίστριας, τον Νοέμβριο του 2019 στο Προεδρικό Μέγαρο λήφθηκε πολιτική απόφαση να προχωρήσει η διαδικασία, με τη συμμετοχή του τότε Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη, Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, της ΔΕΦΑ, του Συμεών Κασσιανίδη και των νομικών συμβούλων, Κρις Τριανταφυλίδη και Γιώργου Παμπορίδη. Ο τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης φέρεται να δήλωσε ότι «το παίρνει πάνω του».

Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης, το έργο έμεινε στάσιμο. Το 2022, όταν η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε στοιχεία για την πρόοδό του, ενημερώθηκε από την Υφυπουργό Ναυτιλίας, Νατάσα Πηλείδου για απαίτηση της κοινοπραξίας ύψους €25 εκατ., «και διερωτηθήκαμε αν αυτά δικαιολογούνται, χωρίς να πάρουμε απάντηση».

«Μετά από δύο μέρες μας κάλεσαν στο Προεδρικό πάλι σύσκεψη υπό τον Νίκο Αναστασιάδη με τους ίδιους συμμετέχοντες – εξαιρουμένου του κ. Κρις Τριανταφυλλίδης – και η θέση τους ήταν πάλι ότι θα προχωρήσουν με αυτά τα 25εκ. αλλιώς το έργο δεν θα τελείωνε, όπως είπαν».

Η σημερινή κυβέρνηση, πρόσθεσε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, παρέλαβε το έργο την 1η Μαρτίου 2023 ήδη καθυστερημένο, αφού θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022. Αντί να διορθώσει την κατάσταση, την ανέχτηκε για έναν ακόμη χρόνο». Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας αναγνώρισε στη Βουλή το καλοκαίρι του 2024 ότι στη Γερμανία παρόμοια έργα ολοκληρώνονται σε έξι με οκτώ μήνες.

Για το πλοίο «Προμηθέας», που προορίζεται για το τερματικό, ο επικεφαλής του «Άλμα» ανέφερε πως η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πλήρωσε €40 εκατ. για την αποδέσμευσή του, ενώ σήμερα καταβάλλεται μισό εκατομμύριο ευρώ τον μήνα σε ενοίκιο για να παραμένει δεμένο σε λιμάνι της Μαλαισίας.