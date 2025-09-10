Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΗ αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

 10.09.2025 - 10:19
Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε τοποθέτηση του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει δύο θέματα που θέλω να αναφέρω. Χθες είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Τελευταία μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού έγινε το 1980, ουσιαστική μεταρρύθμιση.

Σήμερα τελειώνει η δημόσια διαβούλευση για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σήμερα ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας. Αναμένουμε σύντομα να ξεκινήσει η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Οι μεταρρυθμίσεις, ο εκσυγχρονισμός του κράτους του 1960 μέσα από ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, είναι μια από τις πιο βασικές προτεραιότητες που έχουμε ως Κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε και με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η μείωση της γραφειοκρατίας με τις διαδικασίες ειδικότερα του Υπουργείου Εσωτερικών, η αυτόματη γραφή στους εκλογικούς καταλόγους, το δικαίωμα στην ψήφο στο 17ο έτος ηλικίας, έχουμε τη μεταρρύθμιση όσον αφορά την εκπαίδευση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που αναμένεται σύντομα να προχωρήσουμε με ολοκληρώσει, η Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων που εγκρίθηκε από το Υπουργικό και προχωρήσαμε, η ενιαία εποπτική αρχή. ‘Αρα, προχωρούμε μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς. Οι μεταρρυθμίσεις πάντα προκαλούν αντιδράσεις. Είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που κάνουμε με την ΑΤΑ, με το πλαίσιο το οποίο θέσαμε δημόσια. Οι μεταρρυθμίσεις αναπόφευκτα οδηγούν σε αντιδράσεις. Αλλά το βασικό κριτήριο του στόχου μας, της πολιτικής μας στο συγκεκριμένο θέμα είναι, επαναλαμβάνω, να εκσυγχρονίσουμε το κράτος του ‘60 και πάντα προς όφελος των πολιτών. Γιατί τούτες όλες οι μεταρρυθμίσεις και η φορολογική, η ΑΤΑ, το συνταξιοδοτικό πάντα αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες στους οποίους είμαστε υπόλογοι.

Άρα, κάνω έκκληση να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας για τις μεταρρυθμίσεις, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε.

Το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω με ικανοποίηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει πέραν του ενός δισεκατομμυρίου στο σχετικό πρόγραμμα του SAFE, για αξιοποίηση από τα κράτη μέλη, 1 δισεκατομμύριο για την Κυπριακή Δημοκρατία, περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο, το οποίο πρέπει να το προσεγγίσουμε ως τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπάρχει η διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους Αμερικανούς από τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα προγράμματα των Αμερικανών. Πρέπει άμεσα να σταλούν τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε, να αξιολογήσουμε αυτά που έχουμε ζητήσει και προσφέρουν οι Αμερικανοί και παράλληλα υπάρχει και η διάσταση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας που συνδέεται με το SAFE, αλλά και με τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να συμπεριλάβει τον τομέα της άμυνας στις δανειοδοτήσεις. Άρα, δεύτερος τομέας προτεραιότητας που θέλουμε να αξιοποιήσουμε».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

 10.09.2025 - 10:06
Επόμενο άρθρο

«Ο Covid-19 δεν έχει φύγει ποτέ» – Ποια κατάσταση επικρατεί τις τελευταίες μέρες

 10.09.2025 - 10:15

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

  •  10.09.2025 - 10:19
Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

  •  10.09.2025 - 06:22
Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

  •  10.09.2025 - 09:44
Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

  •  10.09.2025 - 10:52
Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

  •  10.09.2025 - 10:47
Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

  •  10.09.2025 - 10:06
Τολμηρή διάρρηξη: Έκλεψαν μοτοποδήλατο από το Ταχυδρομείο Λεμεσού – Το κτήριο βρισκόταν δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση

Τολμηρή διάρρηξη: Έκλεψαν μοτοποδήλατο από το Ταχυδρομείο Λεμεσού – Το κτήριο βρισκόταν δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση

  •  10.09.2025 - 09:23
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

  •  10.09.2025 - 06:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα