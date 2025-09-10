Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Σε τοποθέτηση του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει δύο θέματα που θέλω να αναφέρω. Χθες είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Τελευταία μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού έγινε το 1980, ουσιαστική μεταρρύθμιση.

Σήμερα τελειώνει η δημόσια διαβούλευση για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σήμερα ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας. Αναμένουμε σύντομα να ξεκινήσει η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Οι μεταρρυθμίσεις, ο εκσυγχρονισμός του κράτους του 1960 μέσα από ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, είναι μια από τις πιο βασικές προτεραιότητες που έχουμε ως Κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε και με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η μείωση της γραφειοκρατίας με τις διαδικασίες ειδικότερα του Υπουργείου Εσωτερικών, η αυτόματη γραφή στους εκλογικούς καταλόγους, το δικαίωμα στην ψήφο στο 17ο έτος ηλικίας, έχουμε τη μεταρρύθμιση όσον αφορά την εκπαίδευση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που αναμένεται σύντομα να προχωρήσουμε με ολοκληρώσει, η Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων που εγκρίθηκε από το Υπουργικό και προχωρήσαμε, η ενιαία εποπτική αρχή. ‘Αρα, προχωρούμε μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς. Οι μεταρρυθμίσεις πάντα προκαλούν αντιδράσεις. Είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση που κάνουμε με την ΑΤΑ, με το πλαίσιο το οποίο θέσαμε δημόσια. Οι μεταρρυθμίσεις αναπόφευκτα οδηγούν σε αντιδράσεις. Αλλά το βασικό κριτήριο του στόχου μας, της πολιτικής μας στο συγκεκριμένο θέμα είναι, επαναλαμβάνω, να εκσυγχρονίσουμε το κράτος του ‘60 και πάντα προς όφελος των πολιτών. Γιατί τούτες όλες οι μεταρρυθμίσεις και η φορολογική, η ΑΤΑ, το συνταξιοδοτικό πάντα αποσκοπούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες στους οποίους είμαστε υπόλογοι.

Άρα, κάνω έκκληση να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας για τις μεταρρυθμίσεις, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε.

Το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω με ικανοποίηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει πέραν του ενός δισεκατομμυρίου στο σχετικό πρόγραμμα του SAFE, για αξιοποίηση από τα κράτη μέλη, 1 δισεκατομμύριο για την Κυπριακή Δημοκρατία, περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο, το οποίο πρέπει να το προσεγγίσουμε ως τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπάρχει η διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους Αμερικανούς από τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα προγράμματα των Αμερικανών. Πρέπει άμεσα να σταλούν τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε, να αξιολογήσουμε αυτά που έχουμε ζητήσει και προσφέρουν οι Αμερικανοί και παράλληλα υπάρχει και η διάσταση της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας που συνδέεται με το SAFE, αλλά και με τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να συμπεριλάβει τον τομέα της άμυνας στις δανειοδοτήσεις. Άρα, δεύτερος τομέας προτεραιότητας που θέλουμε να αξιοποιήσουμε».