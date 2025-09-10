Ecommbx
Κοινωνία«Ο Covid-19 δεν έχει φύγει ποτέ» – Ποια κατάσταση επικρατεί τις τελευταίες μέρες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ο Covid-19 δεν έχει φύγει ποτέ» – Ποια κατάσταση επικρατεί τις τελευταίες μέρες

 10.09.2025 - 10:15
«Ο Covid-19 δεν έχει φύγει ποτέ» – Ποια κατάσταση επικρατεί τις τελευταίες μέρες

Την ανάγκη να παραμένουμε σε εγρήγορση απέναντι στον Covid-19 υπογράμμισε η Μαίρη Αβραμίδου, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Οικογενειακών και Προσωπικών Ιατρών, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα.

Όπως ανέφερε, μέσα στον Αύγουστο παρατηρήθηκε έξαρση των κρουσμάτων Covid-19, με αρκετά περιστατικά να εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό και έντονη κακουχία. «Όσοι νοσούσαν μέσα στον Αύγουστο με πυρετούς, η πλειοψηφία είχε Covid-19. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι όταν εμφανίζονται τέτοια συμπτώματα, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε τα μέτρα προσωπικής προστασίας», τόνισε, σημειώνοντας ότι πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να προσέρχονται στα ιατρεία χωρίς να φορούν μάσκα.

Η κ. Αβραμίδου διευκρίνισε πως τις τελευταίες δέκα ημέρες η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο ο ιός δεν έχει εξαφανιστεί: «Το Covid-19 δεν έχει φύγει ποτέ. Δεν περνά εβδομάδα ή μήνας που να μην έχουμε περιστατικά λοιμώξεων».

Στο μεταξύ τις επόμενες ημέρες θα φανεί κατά πόσο το άνοιγμα των σχολείων θα οδηγήσει σε νέα αύξηση κρουσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε όσους εμφανίζουν συμπτώματα να περιορίζονται και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω διασπορά του ιού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

 10.09.2025 - 10:19
Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Πόσα θα μοιράσει η πρώτη κατηγορία στην κλήρωση της Πέμπτης

 10.09.2025 - 10:29
Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

