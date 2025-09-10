Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Πόσα θα μοιράσει η πρώτη κατηγορία στην κλήρωση της Πέμπτης

 10.09.2025 - 10:29
Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Πόσα θα μοιράσει η πρώτη κατηγορία στην κλήρωση της Πέμπτης

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην χθεσινή (09/09) κλήρωση του Τζόκερ.

Δεν βρέθηκε νικητής ούτε στη 2η κατηγορία. Το χρηματικό έπαθλο στην 1η κατηγορία παραμένει για την Πέμπτη στο 1 εκατομμύριο.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 8, 14, 20, 42, 43 και τζόκερ το 15.

 

 

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

