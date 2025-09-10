Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

Ο αριθμός των συνολικών επιβατών των οποίων οι πτήσεις επηρεάζονται αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη από τις αεροπορικές εταιρείες ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων που επηρεάζονται και ακολούθως οι αερογραμμές θα ενημερώσουν σχετικά τους επιβάτες. Προτρέπονται οι επιβάτες να επικοινωνήσουν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία, τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για τη νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης της πτήσης τους.

Μόλις ολοκληρωθεί ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων, θα αναρτηθεί σχετική ενημέρωση και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Hermes (www.hermesairports.com) και το κοινό καλείται να επισκέπτεται τη σελίδα για να πληροφορηθεί σχετικά.