Κοινωνία
Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

 10.09.2025 - 10:47
Η Hermes Airports, με ανακοίνωση της, ενημερώνει ότι, λόγω της παναπεργίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, από τις 11:00 έως τις 14:00, αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των 50 αφίξεων και αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Ο αριθμός των συνολικών επιβατών των οποίων οι πτήσεις επηρεάζονται αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη από τις αεροπορικές εταιρείες ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων που επηρεάζονται και ακολούθως οι αερογραμμές θα ενημερώσουν σχετικά τους επιβάτες. Προτρέπονται οι επιβάτες να επικοινωνήσουν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία, τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για τη νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης της πτήσης τους.

Μόλις ολοκληρωθεί ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων, θα αναρτηθεί σχετική ενημέρωση και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Hermes (www.hermesairports.com) και το κοινό καλείται να επισκέπτεται τη σελίδα για να πληροφορηθεί σχετικά.

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

