ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

 10.09.2025 - 10:06
Αύριο Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11π.μ. έως τις 2μ.μ., προγραμματίζονται παγκύπριες απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Αύριο Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11π.μ. έως τις 2μ.μ., προγραμματίζονται παγκύπριες απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Οι κινητοποιήσεις διοργανώνονται από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις με στόχο την προώθηση αιτημάτων των εργαζομένων (ΑΤΑ).

Στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις στα ακόλουθα σημεία:

•           Λευκωσία – Υπουργείο Οικονομικών

•           Λεμεσός – Διοικητήριο

•           Λάρνακα – Επαρχιακή Διοίκηση

•           Παραλίμνι – Επαρχιακό Γραφείο Υπουργείου Εργασίας

•           Πάφος – Επαρχιακή Διοίκηση 

Κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων ενδεχομένως στις πιο πάνω περιοχές να επηρεαστεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, η Αστυνομία έχει εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια σε όλες τις επαρχίες και θα είναι παρούσα για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων.

Καλείται το κοινό να ακολουθεί τις υποδείξεις της Αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

