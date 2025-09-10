Οδηγοί προσοχή: Νέα σύγκρουση οχημάτων – Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Έγκωμη – Δείτε φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον κυκλικό κόμβο παρά το Συγκρότημα ΔΙΑΣ, στην περιοχή Παρισσινού.

Από τη σύγκρουση δεν φαίνεται να υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.