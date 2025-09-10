Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟδηγοί προσοχή: Νέα σύγκρουση οχημάτων – Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Έγκωμη – Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή: Νέα σύγκρουση οχημάτων – Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Έγκωμη – Δείτε φωτογραφίες

 10.09.2025 - 09:46
Οδηγοί προσοχή: Νέα σύγκρουση οχημάτων – Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Έγκωμη – Δείτε φωτογραφίες

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/09) στην Έγκωμη, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στον κυκλικό κόμβο παρά το Συγκρότημα ΔΙΑΣ, στην περιοχή Παρισσινού.

Από τη σύγκρουση δεν φαίνεται να υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

 10.09.2025 - 09:44
Επόμενο άρθρο

Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

 10.09.2025 - 10:06
Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

  •  10.09.2025 - 10:19
Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

  •  10.09.2025 - 06:22
Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

  •  10.09.2025 - 09:44
Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

  •  10.09.2025 - 10:52
Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

  •  10.09.2025 - 10:47
Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

  •  10.09.2025 - 10:06
Τολμηρή διάρρηξη: Έκλεψαν μοτοποδήλατο από το Ταχυδρομείο Λεμεσού – Το κτήριο βρισκόταν δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση

Τολμηρή διάρρηξη: Έκλεψαν μοτοποδήλατο από το Ταχυδρομείο Λεμεσού – Το κτήριο βρισκόταν δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση

  •  10.09.2025 - 09:23
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

  •  10.09.2025 - 06:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα