Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

 10.09.2025 - 09:44
Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

Την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ανέλυσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, ενόψει της παναπεργίας της 11ης Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε καταρχάς στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τι ισχύει για την αυριανή παναπεργία και τα παιδιά στα σχολεία - Δίνει οδηγίες στους γονείς το ΥΠΑΝ

«Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, τίποτα σημαντικό και τίποτα ουσιαστικό δεν τέθηκε ενώπιον των δύο πλευρών. Και για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απεργιακά μέτρα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ενδεικτικό της λανθασμένης προσέγγισης, η οποία οδηγεί σε μια αντιπαράθεση, η οποία μπορούσε να αποφευχθεί», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, μετά από μεγάλες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί έχουμε σήμερα βρεθεί σε ένα σημείο της διαδικασίας όπου έχουμε απεργιακά μέτρα που προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο.

«Έχουμε μια θέση από την άλλη πλευρά σύμφωνα με την οποία ούτε σεντ δεν πρέπει να αυξηθεί το κόστος του μισθολογικού με βάση το τιμαριθμικό επίδομα. Και αυτή η στάση που τηρείται και από τις δύο πλευρές δεν είναι δημιουργική και δεν είναι εποικοδομητική για την συνέχιση της προσπάθειας με τις θετικές προοπτικές που αυτή θα είχε εάν οι συμβολή τους ήταν πιο ουσιαστική», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας, κατά την τελευταία συνάντηση για την ΑΤΑ, απηύθυνε έκκληση και προς τις δύο πλευρές για να ανταποκριθούν εποικοδομητικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται επισημαίνοντας ότι «όπως χρειάζονται δύο για να χορέψουμε ταγκό χρειάζονται τρεις για να λειτουργήσει η τριμερής κοινωνική συνεργασία».

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας «φορτωμένος» με ναρκωτικά 34χρονος - Δείτε φωτογραφίες

 10.09.2025 - 09:33
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Νέα σύγκρουση οχημάτων – Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Έγκωμη – Δείτε φωτογραφίες

 10.09.2025 - 09:46
Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Στις ενέργειες της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του κράτους αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

Η αναφορά του ΠτΔ σε μεταρρυθμίσεις και SAFE πριν την έναρξη του Υπουριγκού - «Είναι σημαντικό να προχωρούμε»

  •  10.09.2025 - 10:19
Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

  •  10.09.2025 - 06:22
Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

  •  10.09.2025 - 09:44
Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

Δείτε live την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της ΕΕ - «Στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη»

  •  10.09.2025 - 10:52
Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

Θα ταξιδέψεις; Πόσες πτήσεις και πόσοι επιβάτες θα επηρεαστούν από την παναπεργία - Σε εξέλιξη επαναπρογραμματισμός

  •  10.09.2025 - 10:47
Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

Σε αυτούς τους χώρους θα γίνουν οι συγκεντρώσεις για την παναπεργία - Προειδοποιεί για την κίνηση στους δρόμους η Αστυνομία

  •  10.09.2025 - 10:06
Τολμηρή διάρρηξη: Έκλεψαν μοτοποδήλατο από το Ταχυδρομείο Λεμεσού – Το κτήριο βρισκόταν δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση

Τολμηρή διάρρηξη: Έκλεψαν μοτοποδήλατο από το Ταχυδρομείο Λεμεσού – Το κτήριο βρισκόταν δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση

  •  10.09.2025 - 09:23
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

  •  10.09.2025 - 06:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα