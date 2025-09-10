Αναλύει την θέση της Κυβέρνησης για την ΑΤΑ ο Υπ. Εργασίας - «Τα απεργιακά μέτρα προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο»

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε καταρχάς στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, τίποτα σημαντικό και τίποτα ουσιαστικό δεν τέθηκε ενώπιον των δύο πλευρών. Και για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απεργιακά μέτρα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ενδεικτικό της λανθασμένης προσέγγισης, η οποία οδηγεί σε μια αντιπαράθεση, η οποία μπορούσε να αποφευχθεί», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, μετά από μεγάλες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί έχουμε σήμερα βρεθεί σε ένα σημείο της διαδικασίας όπου έχουμε απεργιακά μέτρα που προκηρύχθηκαν χωρίς να έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο.

«Έχουμε μια θέση από την άλλη πλευρά σύμφωνα με την οποία ούτε σεντ δεν πρέπει να αυξηθεί το κόστος του μισθολογικού με βάση το τιμαριθμικό επίδομα. Και αυτή η στάση που τηρείται και από τις δύο πλευρές δεν είναι δημιουργική και δεν είναι εποικοδομητική για την συνέχιση της προσπάθειας με τις θετικές προοπτικές που αυτή θα είχε εάν οι συμβολή τους ήταν πιο ουσιαστική», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Εργασίας, κατά την τελευταία συνάντηση για την ΑΤΑ, απηύθυνε έκκληση και προς τις δύο πλευρές για να ανταποκριθούν εποικοδομητικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται επισημαίνοντας ότι «όπως χρειάζονται δύο για να χορέψουμε ταγκό χρειάζονται τρεις για να λειτουργήσει η τριμερής κοινωνική συνεργασία».