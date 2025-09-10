Έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας «φορτωμένος» με ναρκωτικά 34χρονος - Δείτε φωτογραφίες

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές του, εντοπίστηκαν 44 νάιλον συσκευασίες οι οποίες περιείχαν φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 24 κιλών και 568 γραμμαρίων περίπου.

Ο 34χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.