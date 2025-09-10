Τι ισχύει για την αυριανή παναπεργία και τα παιδιά στα σχολεία - Δίνει οδηγίες στους γονείς το ΥΠΑΝ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΝ «αναφορικά με την παναπεργία που έχει εξαγγελθεί για αύριο 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11:00 μέχρι τις 14:00, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες πως με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μαθητών/ριών, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

i. Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν την ευθύνη για την παραλαβή των παιδιών τους από τη σχολική τους μονάδα στις 11:00 π.μ.

ii. Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια επιστροφής. Ως εκ τούτου, οι γονείς/κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/ριών, καλούνται όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή των παιδιών τους κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο.

iii. Όσον αφορά στους/στις μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος, σημειώνεται ότι μετά το πέρας της παναπεργίας όλοι οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Ως εκ τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος θα πρέπει να τα μεταφέρουν οι ίδιοι στις 14:00 στο σχολείο και να τα παραλάβουν με τη λήξη των μαθημάτων.

iv. Η σίτιση των μαθητών/ριών του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου/Σχολείου Ειδικού Ενδιαφέροντος δεν θα προσφερθεί.

v. Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων ή σε κτήρια των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, αφού αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμους του 2019 έως 2025 και επομένως οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ως εκ τούτου, οδηγίες για τη λειτουργία τους την ημέρα της απεργίας, λαμβάνουν από τους εργοδότες τους (Συνδέσμους Γονέων, Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού)».