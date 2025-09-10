Μας «άνοιξε» την όρεξη: Η ταβέρνα που σε ταξιδεύει στις παλιές καλές εποχές της κυπριακής γειτονιάς - Δείτε φωτογραφίες

Η ταβέρνα διαθέτει και ένα ζεστό εσωτερικό χώρο για τον χειμώνα όπου κάθε Παρασκευή το κέφι ανεβαίνει με ζωντανή μουσική τις Παρασκευές.

Το μενού της ταβέρνας ξεχειλίζει από γεύσεις που όλοι αγαπήσαμε. Από πλούσιους μεζέδες σχάρας με ζουμερά σουβλάκια, σεφταλιές και χαλλούμι στα κάρβουνα, μέχρι μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν το κυριακάτικο τραπέζι της γιαγιάς. Θα απολαύσεις εξαιρετικό βοδινό στιφάδο, ραβιόλες, σαλιγκάρια, συκώτι κατσαρόλας και πολλά άλλα. Όλα φτιαγμένα με μεράκι, ποιοτικές πρώτες ύλες και την αυθεντική συνταγή της κυπριακής κουζίνας.

Εδώ, ο χρόνος κυλά πιο αργά. Η ατμόσφαιρα είναι ανεπιτήδευτη και φιλική, με χαλαρή διάθεση, ενώ η αυλή γεμίζει τα καλοκαιρινά βράδια με μυρωδιές σχάρας και χαρούμενες παρέες. Είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να γευτούν τον πραγματικό χαρακτήρα της κυπριακής ταβέρνας, μακριά από τα συνηθισμένα.

Η Ταβέρνα Φώτης δεν είναι απλώς ένα μέρος για φαγητό· είναι εμπειρία. Ένας χώρος όπου η παράδοση συνεχίζει να ζει μέσα από τις γεύσεις, τις ιστορίες και τη ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων της.

Αν βρεθείτε στην Αθηένου, μην παραλείψετε να την ανακαλύψετε. Σίγουρα θα φύγετε χορτασμένοι, μα πιο σημαντικό, με την αίσθηση πως γίνατε κομμάτι μιας αληθινής κυπριακής εμπειρίας.

(99434946) Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αθηένου. Τρ-Σ 18.00-00.00.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com