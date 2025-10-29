Δεκάδες σοροί σε δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο μετά από αστυνομική επιχείρηση με στόχο συμμορία

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τέσσερις αστυνομικοί, σύμφωνα με τις Αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομική επιχείρηση διοργανώθηκε με στόχο τα μέλη της συμμορίας «Comando Vermelho». Η έφοδος ήταν η πιο αιματηρή στην ιστορία της πόλης, σύμφωνα με το Sky News.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, με δεκάδες σορούς να κείτονται σε δρόμους, ακόμα και σε καρότσες, όπου συγγενείς θρηνούν.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατήγγειλε τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων δηλώνοντας «τρομοκρατημένο» από την αστυνομική επιχείρηση.



Εκρηκτικά από drones

Οι κάτοικοι περιέγραψαν τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στις φαβέλες του Alemao και της Penha, στο βόρειο τμήμα του Ρίο, ως «πολεμικές», με ανταλλαγές πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών και οπλισμένων ανδρών και με λεωφορεία που πυρπολήθηκαν για να δημιουργηθούν οδοφράγματα.



Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποίησαν επίσης drones για να ρίξουν εκρηκτικά στους αστυνομικούς καθώς αυτοί απλώνονταν στις γειτονιές, που αποτελούν οχυρά της Comando Vermelho.

«Έτσι αντιμετωπίζουν οι εγκληματίες την αστυνομία του Ρίο: με βόμβες που ρίχνουν με drones. Αυτή είναι η κλίμακα της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε. Δεν πρόκειται για συνηθισμένο έγκλημα, αλλά για ναρκοτρομοκρατία», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο.



Τα πανεπιστήμια και τα σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα ενώ κάτοικοι παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους λόγω της ανταλλαγής πυροβολισμών.



Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, η έφοδος της αστυνομίας σχεδιαζόταν για δύο μήνες. Οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις, μεταξύ των οποίων είναι ένας άνδρας που φέρεται να είναι ηγετική φυσιογνωμία της Comando Vermelho.



Εκδηλώσεις

Το Ρίο αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να φιλοξενήσει τη σύνοδο των δημάρχων C40 και την απονομή του Earthshot Prize του πρίγκιπα Γουίλιαμ, με τη συμμετοχή διασημοτήτων όπως η Κάιλι Μινόγκ και ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 Σεμπάστιαν Φέτελ.

Οι δύο εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προετοιμασίας της διάσκεψης COP30 του ΟΗΕ για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελέμ, στη βόρεια Βραζιλία, από 10 έως 21 Νοεμβρίου.



Μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις δεν είναι ασυνήθιστες πριν από διεθνή γεγονότα στο Ρίο, το οποίο έχει φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ 2014, των Ολυμπιακών Αγώνων 2016, τη σύνοδο G20 του 2024 και τη σύνοδο κορυφής των BRICS νωρίτερα φέτος.