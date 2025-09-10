Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο: Πυροβόλησαν συντηρητικό ακτιβιστή-σύμμαχο του Τραμπ σε εκδήλωση πανεπιστημίου της Γιούτα

 10.09.2025 - 22:40
Έναν πυροβολισμό έχει δεχθεί ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, την ώρα που μετείχε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο Utah Valley. Ο δράστης έχει συλληφθεί.

Όπως μεταδίδει το BBC, η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης επιβεβαιώνει τον πυροβολισμό κατά του Κερκ, που είναι σύμμαχος του Τραμπ και επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA. Οι τελευταίες λέξεις που είπε ο Τσάρλι Κερκ πριν τον πυροβολήσουν είναι «βία συμμοριών» (gang violence).

 

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έχει πυροβοληθεί. Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο Θεός να τον ευλογεί», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ ανέφερε: «Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές για την ένοπλη επίθεση εναντίον του Τσάρλι Κερκ. Οι σκέψεις μας είναι με τον Τσάρλι, τους αγαπημένους του και όλους όσους έχουν επηρεαστεί. Οι πράκτορες θα φτάσουν γρήγορα στον τόπο του συμβάντος και το FBI υποστηρίζει πλήρως την τρέχουσα αντίδραση και έρευνα».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έγραψε στα social media: «προσευχές για τον Τσάρλι Κερκ. Έναν απίστευτο Χριστιανό, Αμερικάνο και άνθρωπο. Είθε το θεραπευτικό χέρι του Ιησού Χριστού να τον ευλογήσει». «Σ' αγαπάμε, Τσάρλι Κερκ. Προσευχόμαστε για σένα», έγραψε ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.


Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ (Charlie James Kirk), γεννημένος το 1993 στο Ιλινόις των ΗΠΑ, είναι γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής.

Σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στην πολιτική δράση, ιδρύοντας το 2012 τον οργανισμό Turning Point USA, με στόχο την προώθηση συντηρητικών ιδεών στη νεολαία και στους πανεπιστημιακούς χώρους. Υπό την ηγεσία του, η Turning Point αναπτύχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς του αμερικανικού δεξιού κινήματος, δημιουργώντας παραρτήματα και θυγατρικές, όπως η Turning Point Action και η Turning Point Faith.

Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την εκπομπή του The Charlie Kirk Show και τη συγγραφή βιβλίων, μεταξύ των οποίων το The MAGA Doctrine και το Right-Wing Revolution.

Η δημόσια παρουσία του Κερκ χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ειδικότερα της γραμμής που εκπροσωπέι ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει δημιουργήσει εργαλεία όπως το Professor Watchlist, με στόχο την καταγραφή πανεπιστημιακών που θεωρείται ότι προωθούν «ριζοσπαστικές ιδέες». Οι θέσεις του συχνά προκαλούν αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες.


Τα θερμά λόγια του Τραμπ 

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο παρελθόν είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον Κερκ και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους.

Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον, την ημέρα πριν την ορκωμοσία του για τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είπε στους παρευρισκόμενους: «Ο Τσάρλι Κερκ είναι εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Τσάρλι. Ο Τσάρλι είναι φανταστικός».

Λίγες εβδομάδες πριν, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο Λας Βέγκας στις 22 Δεκεμβρίου 2024, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «απίστευτο», προσθέτοντας στους παρευρισκόμενους ότι ο Κερκ «είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και παλεύει εκεί έξω».

Ο πρόεδρος, ο οποίος τότε ήταν ακόμα υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, εμφανίστηκε επίσης τον περασμένο Οκτώβριο σε μια πολιτική συγκέντρωση της Turning Point USA στο Φοίνιξ. «Θέλω να εκφράσω την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στον Τσάρλι Κερκ. Είναι πραγματικά ένας καταπληκτικός τύπος. Καταπληκτικός τύπος», είχε πει.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τον περασμένο Ιούνιο, εξήρε επίσης τον Κερκ σε μια συγκέντρωση της Turning Point Action στο Φοίνιξ και τον ευχαρίστησε για το έργο του, λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω έναν ξεχωριστό άνθρωπο, τον Τσάρλι Κερκ».

Η ευρωπαϊκή ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια περιοχή παρατεταμένων κρίσεων και ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, καθιστά ακόμη περισσότερο επιβεβλημένη την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας για ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και για την αντιμετώπιση πολλών άλλων σύγχρονων προκλήσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου Πολεμικής Δράσης, Ιστορίας και Τιμής του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού στη Λευκωσία.

