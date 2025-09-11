Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

 11.09.2025 - 15:50
Εγκρίθηκε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη προστασία ταξιδιωτών από διακοπές ταξιδιών ή πτωχεύσεις πρακτόρων.

Η διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου, την οποία εκπόνησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για επικαιροποίηση των κανόνων προστασίας των ταξιδιωτών με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και χρεοκοπίες των ταξιδιωτικών γραφείων υψηλού προφίλ.

Ο γενικός στόχος της προτεινόμενης νομοθετικής επικαιροποίησης είναι να προσδιοριστούν τα δικαιώματα των ταξιδιωτών όσον αφορά την ενημέρωσή τους και σε περιπτώσεις ακύρωσης του ταξιδιού, καθώς και το δικαίωμά τους σε επιστροφή χρημάτων και βοήθεια επαναπατρισμού, σε περίπτωση που ο διοργανωτής του ταξιδιού τους πτωχεύσει ή απρόβλεπτες περιστάσεις διαταράξουν τα σχέδιά τους. Η επικαιροποίηση θα αποσαφηνίσει επίσης τι συνιστά ταξιδιωτικό πακέτο και θα συμπεριλάβει εναρμονισμένους κανόνες για τη χρήση κουπονιών αντί χρηματικής αποζημίωσης.

Κανόνες για τα κουπόνια (vouchers)

Τα κουπόνια αποτέλεσαν πολυσυζητημένο θέμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας· Οι ευρωβουλευτές θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν τα κουπόνια και να επιλέξουν την επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Όταν ένας ταξιδιώτης αποδέχεται ένα κουπόνι αλλά δεν το χρησιμοποιεί, η αχρησιμοποίητη αξία του θα πρέπει να επιστρέφεται στον ταξιδιώτη κατά τη λήξη της. Τα κουπόνια θα πρέπει αφενός να ισχύουν έως και 12 μήνες, αφετέρου να μπορούν να παραταθούν ή να μεταβιβαστούν μόνο μία φορά.

Τα κουπόνια θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από εγγυήσεις αφερεγγυότητας του ταξιδιωτικού πράκτορα και η αξία τους θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσό της επιστροφής που δικαιούται ο ταξιδιώτης. Οι κάτοχοι κουπονιών θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα κατά την επιλογή ταξιδιωτικών υπηρεσιών και θα πρέπει να είναι σε θέση να τα αξιοποιούν για οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία προσφέρει ο διοργανωτής, είτε μεμονωμένα είτε τμηματικά.

Λόγοι ακύρωσης ταξιδιού

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα αποσαφηνίζουν επίσης τους όρους ακύρωσης ενός ταξιδιού. Εάν προκύψουν αναπόφευκτες ή έκτακτες περιστάσεις στον ταξιδιωτικό προορισμό ή στο σημείο αναχώρησης πριν από ένα ταξίδι ή επηρεάσουν το ίδιο το ταξίδι, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να μπορούν να ακυρώσουν τα σχέδιά τους χωρίς ποινή και με πλήρη επιστροφή χρημάτων, λένε οι ευρωβουλευτές.

Το κατά πόσον μια ακύρωση είναι δικαιολογημένη θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση. Ωστόσο, κάθε επίσημη ταξιδιωτική προειδοποίηση που εκδίδεται έως και 28 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη, λένε οι ευρωβουλευτές.

Επίπεδο προπληρωμών

Αν και οι ευρωβουλευτές έχουν κατά τα άλλα υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις της Επιτροπής, αφαίρεσαν από το σχέδιο της οδηγίας την πρόταση για περιορισμό των προπληρωμών που καταβάλλουν οι πελάτες στους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η Επιτροπή επιθυμεί οι πελάτες να μην καταβάλλουν περισσότερο από το 25% του συνολικού κόστους του οργανωμένου ταξιδιού στον ταξιδιωτικό πράκτορα κατά την έγκαιρη κράτηση και να καταβάλλουν το υπόλοιπο 28 ημέρες ή λιγότερο πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Οι ευρωβουλευτές, ωστόσο, πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν για το θέμα αυτό.

Τι ανέφερε η εισηγήτρια

Ο εισηγητής Alex Agius Saliba (Σοσιαλιστές, Μάλτα) δήλωσε: «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών, έναν από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκπληρώσουμε το ρόλο που μας ανέθεσαν οι πολίτες μας. Σε κρατήσεις για οργανωμένες διακοπές, έκτακτες καταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν πολύ άγχος εάν κάποιος δεν είναι σε θέση τελικά να ταξιδέψει. Διευκρινίζουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει το πακέτο του και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών. Η προστασία των καταναλωτών στα χαρτιά είναι καλή αρχή, αλλά η εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι ζωτικής σημασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καθιερώνουμε έναν υποχρεωτικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για τους ταξιδιώτες, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των καταναλωτών.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση με 535 ψήφους υπέρ, 36 κατά και 47 αποχές. Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή των νέων κανόνων έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 24 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: newsbomb.gr

