«Κάτω τα χέρια από την ΑΤΑ» φώναξαν και οι εργαζόμενοι στη Λάρνακα - «Οι εργοδότες να σεβαστούν την υπογραφή τους»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εκπρόσωποι Συντεχνιών απηύθυναν χαιρετισμούς προς τους συγκεντρωθέντες.

Στον χαιρετισμό του ο επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ Ιωάννης Λεοντίου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η σημερινή παναπεργία δεν αποτελεί μόνο συλλογική επιβεβαίωση της ανάγκης στήριξης της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, αλλά και του σεβασμού και της αξιοπιστίας του συστήματος των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου που δυστυχώς υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο». «Καλούμαστε σήμερα να προστατεύσουμε τον θεσμό της ΑΤΑ, ο οποίος αποτελεί βασική παράμετρο των συλλογικών συμβάσεων και σημαντικό στοιχείο αποκατάστασης της αγοραστικής δύναμης των μισθών, η οποία διαβρώνεται από τις πληθωριστικές τάσεις της οικονομίας», είπε.

Πρόσθεσε «η ΣΕΚ μαζί με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις, στέλνουμε ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα, τόσο προς την εργοδοτική πλευρά, όσο και προς την κυβέρνηση» ζητώντας τους να κατανοήσουν για τι συζητάμε και να σεβαστούν «την μεταβατική συμφωνία του 2017, όπου γίνεται ρητή αναφορά στη φιλοσοφία του θεσμού. Η ΑΤΑ είναι μία και ο ρόλος της ένας και πολύ συγκεκριμένος».

Ακόμα τους κάλεσε να αφήσουν «κατά μέρους τις στείρες αρνήσεις και την επικοινωνιακή θεώρηση των πραγμάτων μακριά από την ουσία», να σεβαστούν «τους εργαζόμενους που καλύπτονται από την ΑΤΑ» και τους κάλεσε «να δώσουμε μαζί την πραγματική προοπτική στο σύνολο των εργαζομένων, επεκτείνοντας σωστά τον θεσμό προς όλους τους εργαζόμενους». «Οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν κτίζονται μέσα από επικοινωνιακές και χωρίς σαφές περιεχόμενο διακηρύξεις», σημείωσε.

Ο κ. Λεοντίου σημείωσε επίσης πως «σήμερα, μέσα από αυτή τη μαζική παναπεργιακή κινητοποίηση, καλούμε τους εργοδότες να σεβαστούν την υπογραφή τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Μεταβατική Συμφωνία του 2017, όπως και την Κυβέρνηση να αντιληφθεί πως, η πλήρης αποκατάσταση της ΑΤΑ δημιουργεί συνθήκες επέκτασης του θεσμού για κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων, μέσα και από την προώθηση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων».

«Αν η Κυβέρνηση εννοεί τη θέση πως η ΑΤΑ θα πρέπει να αποδίδεται καθολικά, υιοθετώντας τη θέση της συνδικαλιστικής πλευράς, για ΑΤΑ για όλους, ας το επιβεβαιώσει στην πράξη ξεκινώντας από τον κατώτατο μισθό», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο επαρχιακός Γραμματέας της ΠΕΟ Αντώνης Σιαθάς ανέφερε ότι «για ακόμη μια φορά η εργατική τάξη της Κύπρου, ενωμένη και με μια φωνή, είναι υποχρεωμένη να δώσει τη μάχη για την υπεράσπιση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), για τον σεβασμό στα συμφωνηθέντα και στις συλλογικές συμβάσεις, απέναντι στις απαράδεκτες απαιτήσεις της εργοδοτικής πλευράς».

«Οι εργοδότες όλους αυτούς τους μήνες μας λένε ότι δεν θα δώσουν τίποτε περισσότερο από αυτά που ήδη δίνουν, ότι θέλουν κι άλλες αλλαγές και ότι θέτουν προϋποθέσεις για την καταβολή της ΑΤΑ, ενώ επαναλαμβάνουν επίσης συνεχώς, πως η ΑΤΑ αφορά μόνο τα μέλη των συντεχνιών», είπε.

Ο κ. Σιαθάς πρόσθεσε ότι «αυτά που ζητούν είναι έξω από τις δύο συμφωνίες του 2017 και του 2023, έξω από τη φιλοσοφία της ίδιας της ΑΤΑ. Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτε περισσότερο από την αναπλήρωση της απώλειας της αγοραστικής δύναμης των μισθών των εργαζομένων λόγω ακρίβειας» είπε.

Η ΠΕΟ εδώ και χρόνια, συνέχισε «έχει δώσει προτάσεις για την επέκταση της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζόμενους μέσω της καθολικής εφαρμογής και επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως προβλέπει και η ευρωπαϊκή οδηγία. Επίσης, έχει προτείνει τη διασύνδεση της ΑΤΑ με τον εθνικό κατώτατο μισθό ώστε, μέσω αυτού, να την απολαμβάνουν ακόμα μερικές δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι».

Όπως είπε ο κ. Σιαθάς «η σημερινή παναπεργία, που είναι και προειδοποιητική, στοχεύει να στείλει το μήνυμα προς την κυβέρνηση και τις εργοδοτικές οργανώσεις ότι οι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται εκπτώσεις στον θεσμό της ΑΤΑ». «Διεκδικούμε την πλήρη αποκατάστασή της, καθώς και την επέκτασή της ώστε να καλύπτει κάθε μισθωτό εργαζόμενο της χώρας» είπε και επανέλαβε τη θέση για «καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Ο αγώνας για την ΑΤΑ είναι αγώνας όλων των εργαζομένων και οι προσπάθειες διάσπασης και διαχωρισμού δεν θα περάσουν».

Εξάλλου η Φλώρα Γιάγκου, Επαρχιακή Γραμματέας της ΔΕΟΚ Λάρνακας, στον χαιρετισμό της ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «σήμερα, από κάθε γωνιά της Κύπρου, στέλνουμε ένα δυνατό και ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι στην πρώτη γραμμή αντίστασης σε πολιτικές απορρύθμισης της εργασίας και σε προσπάθειες αποδόμησης του κοινωνικού κράτους, της υπονόμευσης και της διάλυσης των συλλογικών συμβάσεων».

Πρόσθεσε ότι «αντιστεκόμαστε στις αντιεργατικές θέσεις των εργοδοτών και στην προσπάθεια τους να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη σε βάρος των εργαζομένων. Η σημερινή παναπεργία, η οποία καταδεικνύει ότι όλες οι οργανώσεις αγωνιζόμαστε σαν μια γροθιά, από το ίδιο μετερίζι, δεν αξιώνει μόνο την κατοχύρωση του θεσμού της ΑΤΑ, αλλά ταυτόχρονα, απαιτεί σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα».

Όπως είπε η κ. Γιάγκου πρέπει «να γίνει ξεκάθαρο και κατανοητό σε όλους – κυρίως σε εργοδότες και αρμόδιους αξιωματούχους αυτού του κράτους – ότι το δικαίωμα της ΑΤΑ, η ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια, που διασφαλίζει την αγοραστική δύναμη των μισθών, δεν μας χαρίστηκε από κανέναν».

«Την κατακτήσαμε με αγώνες και θυσίες που γράφτηκαν στην ιστορία αυτού του τόπου, σε εποχές κοινωνικής βαρβαρότητας και αναλγησίας, σε εποχές που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονταν σαν σύγχρονοι δούλοι χωρίς φωνή, χωρίς δικαιώματα και το συνδικαλιστικό κίνημα έδινε αγώνες για την διασφάλιση των πρώτων βασικών θεμελιωδών εργατικών δικαιωμάτων τους», ανέφερε.

Είναι, συνέχισε, «το μόνο όπλο που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που έχει γονατίσει χιλιάδες νοικοκυριά που δεν μπορούν να πάρουν ανάσα κάθε μήνα και να ανταποκριθούν όχι μόνο στις υποχρεώσεις τους αλλά και στα βασικά μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης». «Ενωμένοι και αποφασισμένοι δεσμευόμαστε ότι θα δώσουμε τη μάχη μας, αταλάντευτα και με συνέπεια γνωρίζοντας ότι αυτός ο δρόμος δεν έχει επιστροφή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της απόδοσης της ΑΤΑ και την επέκταση της εφαρμογής της σε όλους τους εργαζόμενους», είπε καταληκτικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ