Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕφάπαξ ποσό 48.000 ευρώ για εκδηλώσεις στις πυρόπληκτες κοινότητες – Στόχος η προσέλκυση επισκεπτών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφάπαξ ποσό 48.000 ευρώ για εκδηλώσεις στις πυρόπληκτες κοινότητες – Στόχος η προσέλκυση επισκεπτών

 11.09.2025 - 17:11
Εφάπαξ ποσό 48.000 ευρώ για εκδηλώσεις στις πυρόπληκτες κοινότητες – Στόχος η προσέλκυση επισκεπτών

Την παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους 3.000 ευρώ σε καθεμία από τις 16 πυρόπληκτες κοινότητες της ορεινής Λεμεσού, ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κοινότητες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιες τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσουν, ενώ θα μπορούν επίσης να συνεργαστούν μεταξύ τους για συνδιοργάνωση δράσεων, με στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού και κοινωνικού τους αποτυπώματος.

Η στήριξη αυτή εντάσσεται στα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μεγάλης πυρκαγιάς του περασμένου Ιουλίου και αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών πολιτιστικής και κοινωνικής συνεύρεσης, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή του προς τις πληγείσες κοινότητες, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από τον πολιτισμό επιδιώκει να στηρίξει τους κατοίκους στην προσπάθεια επαναφοράς της κανονικότητας και ενίσχυσης της ζωής στην ορεινή Λεμεσό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές
Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ – Η στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ πέφτει νεκρός – Δείτε βίντεο
VIDEO - Συγκινημένος ο Ρέμος με το ζεϊμπέκικο νεαρού αγοριού στη Λάρνακα
Samsung: Τρολάρει δημοσίως την Apple για τα iPhone 17 και γίνεται... viral
Πυρκαγιά στο Πάρκο Ακαδημίας - Γυναίκα με το λιγοστό νερό που είχε στην κατοχή της, κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Χρυσά» διαβατήρια: Αθώος δηλώνει ο Συλλούρης - Δεν έπραξε κάτι μεμπτό, λέει ο Χ. Τζιοβάνης στο δικαστήριο

 11.09.2025 - 16:59
Επόμενο άρθρο

«Κάτω τα χέρια από την ΑΤΑ» φώναξαν και οι εργαζόμενοι στη Λάρνακα - «Οι εργοδότες να σεβαστούν την υπογραφή τους»

 11.09.2025 - 17:28
Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Για την στάση της Κυβέρνησης αναφορικά με την παναπεργία που προκήρυξαν οι συντεχνίες για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), μίλησε o Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

Λετυμπιώτης για παναπεργία: «Η θετική κατάληξη περνά μέσα από τον υπεύθυνο διάλογο και την κοινή βούληση όλων των πλευρών»

  •  11.09.2025 - 13:10
Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές

Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές

  •  11.09.2025 - 15:18
«Χρυσά» διαβατήρια: Αθώος δηλώνει ο Συλλούρης - Δεν έπραξε κάτι μεμπτό, λέει ο Χ. Τζιοβάνης στο δικαστήριο

«Χρυσά» διαβατήρια: Αθώος δηλώνει ο Συλλούρης - Δεν έπραξε κάτι μεμπτό, λέει ο Χ. Τζιοβάνης στο δικαστήριο

  •  11.09.2025 - 16:59
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την παράνομη κράτηση των 5 Ελληνοκυπρίων

  •  11.09.2025 - 14:47
Δολοφονία Κερκ: «Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη», λέει το FBI - Βρέθηκε το όπλο του δράστη

Δολοφονία Κερκ: «Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη», λέει το FBI - Βρέθηκε το όπλο του δράστη

  •  11.09.2025 - 16:53
Εφάπαξ ποσό 48.000 ευρώ για εκδηλώσεις στις πυρόπληκτες κοινότητες – Στόχος η προσέλκυση επισκεπτών

Εφάπαξ ποσό 48.000 ευρώ για εκδηλώσεις στις πυρόπληκτες κοινότητες – Στόχος η προσέλκυση επισκεπτών

  •  11.09.2025 - 17:11
Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

  •  11.09.2025 - 15:50
Συμφώνησε με ΑΝΟΡΘΩΣΗ και έρχεται Κύπρο!

Συμφώνησε με ΑΝΟΡΘΩΣΗ και έρχεται Κύπρο!

  •  11.09.2025 - 15:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα