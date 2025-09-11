Εφάπαξ ποσό 48.000 ευρώ για εκδηλώσεις στις πυρόπληκτες κοινότητες – Στόχος η προσέλκυση επισκεπτών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κοινότητες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιες τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσουν, ενώ θα μπορούν επίσης να συνεργαστούν μεταξύ τους για συνδιοργάνωση δράσεων, με στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού και κοινωνικού τους αποτυπώματος.

Η στήριξη αυτή εντάσσεται στα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μεγάλης πυρκαγιάς του περασμένου Ιουλίου και αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών πολιτιστικής και κοινωνικής συνεύρεσης, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη συμπαράστασή του προς τις πληγείσες κοινότητες, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από τον πολιτισμό επιδιώκει να στηρίξει τους κατοίκους στην προσπάθεια επαναφοράς της κανονικότητας και ενίσχυσης της ζωής στην ορεινή Λεμεσό.