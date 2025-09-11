Χαμάς: Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δεν αλλάζει τις θέσεις μας για την κατάπαυση του πυρός

Ο αξιωματούχος της οργάνωσης, Φαουζί Μπαρχούμ, σε τηλεοπτική του ομιλία, δήλωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνομιλιών για την πρόταση κατάπαυσης του πυρός που υπέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή η εγκληματική ενέργεια ήταν μια δολοφονία της ολόκληρης της διαπραγματευτικής διαδικασίας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαρχούμ. Πρόσθεσε δε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι πλήρης συνεργός σε αυτό το έγκλημα.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι κανένα ηγετικό μέλος της οργάνωσης δεν έχει επιβεβαιωθεί ως νεκρό στην επίθεση, ωστόσο αναφέρθηκε ότι η επίθεση είχε στόχο το σπίτι του Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής της διαπραγματευτικής αποστολής. Η σύζυγός του, καθώς και η σύζυγος του γιου του, Χιμάμ αλ Χάγια, ο οποίος σκοτώθηκε, τραυματίστηκαν στην αεροπορική επιδρομή, ενώ άλλα μέλη της οικογένειας τραυματίστηκαν επίσης.

Αν και η επίθεση αποδείχθηκε αποτυχημένη στην προσπάθειά της να εξοντώσει ηγετικά στελέχη της Χαμάς, ο Μπαρχούμ διαβεβαίωσε ότι οι θέσεις της οργάνωσης για την κατάπαυση του πυρός παραμένουν αμετάβλητες. Αυτές περιλαμβάνουν το τέλος της ισραηλινής επιθετικότητας, πλήρη απόσυρση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, ανταλλαγές κρατουμένων και την ανασυγκρότηση της Γάζας.

Ο Μπαρχούμ κατέληξε λέγοντας ότι η επίθεση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια του Ισραήλ να δημιουργήσει μια ψευδή εικόνα νίκης, μετά την αποτυχία του να επιτύχει ουσιαστικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των 23 μηνών πολέμου.