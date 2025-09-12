Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠΡΟΣΟΧΗ: Με αυτά τα μηνύματα προσπαθούν να σε εξαπατήσουν για να πληρώσεις εξώδικο - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με αυτά τα μηνύματα προσπαθούν να σε εξαπατήσουν για να πληρώσεις εξώδικο - Δείτε φωτογραφίες

 12.09.2025 - 18:19
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με αυτά τα μηνύματα προσπαθούν να σε εξαπατήσουν για να πληρώσεις εξώδικο - Δείτε φωτογραφίες

Η Αστυνομία, συνεχίζει να δέχεται καταγγελίες για ψευδή μηνύματα τα οποία αποστέλλονται τόσο μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όσο και μέσω κινητών τηλεφώνων, τα οποία καλούν τον παραλήπτη να ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο, με σκοπό την πληρωμή εξώδικων προστίμων δήθεν τροχαίων παραβάσεων.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Σκοπός των δραστών είναι η εξαπάτηση και η απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών στοιχείων.

Η Αστυνομία ΔΕΝ επικοινωνεί με το κοινό με αυτόν τον τρόπο.

Τι να κάνετε αν λάβετε τέτοια μηνύματα:

ΜΗΝ ανοίγετε ύποπτους συνδέσμους

ΜΗΝ δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, τα οποία σας οδηγούν σε άγνωστους ηλεκτρονικούς συνδέσμους.

Υπενθυμίζεται, ότι η ΟΡΘΗ διαδικασία εντοπισμού και πληρωμής εξωδίκων προστίμων για παραβάσεις τροχαίας που έχουν καταγραφεί από τις κάμερες του συστήματος φωτοεπισήμανσεις, είναι η ακόλουθη:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της αναδόχου εταιρείας (www.CyCameraSystem.com.cy) και να καταχωρήσουν:

α) τον αριθμό εγγραφής του οχήματος τους και

β) τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή τον αριθμό μητρώου αλλοδαπού (ARC) ή τον αριθμό της εταιρείας / επιχείρησης, ανάλογα με την περίπτωση.

Στη συνέχεια, θα μπορούν να διαπιστώσουν:

α) κατά πόσο εκκρεμεί οποιοδήποτε εξώδικο πρόστιμο εις βάρος τους,

β) τον αριθμό των εξωδίκων προστίμων που εκκρεμούν και

γ) τον αύξοντα αριθμό του κάθε εξωδίκου προστίμου.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν την άμεση πληρωμή του προστίμου, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy) και να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία, μέσω και της ιστοσελίδας https://www.jccsmart.com/.

Δείτε τα μηνύματα:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία
Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Απεβίωσε ο Στέφανος Στεφάνου - «'Εφυγε για το μεγάλο ταξίδι στο φως» - Δείτε φωτογραφία
Κλείνει γνωστό εστιατόριο στην επ. Λεμεσού - Θα σας συγκινήσει ο λόγος
Απίστευτο τροχαίο: Όχημα «πέρασε» μέσα από βιτρίνα καταστήματος στην Πάφο – Δείτε φωτογραφίες
Το κοριτσάκι στη φωτογραφία είναι πασίγνωστη Κύπρια τραγουδίστρια - Την αναγνωρίζεις;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δολοφονία Κερκ: Τα μηνύματα του δράστη με τον συγκάτοικό του και οι... φράσεις στους κάλυκες - Φωτογραφίες

 12.09.2025 - 18:00
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στα κατεχόμενα: Δύο νεκροί μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο έξι άτομα, μεταξύ τους δύο βρέφη

 12.09.2025 - 18:36
Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

  •  12.09.2025 - 13:05
Λετυμπιώτης: €1,18 δισ. από τον Κανονισμό SAFE για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου – «Ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της διεθνούς συγκυρίας»

Λετυμπιώτης: €1,18 δισ. από τον Κανονισμό SAFE για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου – «Ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της διεθνούς συγκυρίας»

  •  12.09.2025 - 15:35
Αβέρωφ για ΑΤΑ: «Η φορολογική αδικία είναι ο πραγματικός εχθρός» - Οι 3 άξονες που προτείνει

Αβέρωφ για ΑΤΑ: «Η φορολογική αδικία είναι ο πραγματικός εχθρός» - Οι 3 άξονες που προτείνει

  •  12.09.2025 - 14:27
Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

  •  12.09.2025 - 16:48
Κατεχόμενα: Ιδού οι οκτώ υποψηφίοι για τις «προεδρικές εκλογές» - Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος

Κατεχόμενα: Ιδού οι οκτώ υποψηφίοι για τις «προεδρικές εκλογές» - Ανακοινώθηκε ο προσωρινός κατάλογος

  •  12.09.2025 - 17:39
Ηλεκτρικά οχήματα: Αυτή την ημέρα ανοίγουν οι αιτήσεις για χορηγίες - Ποιους αφορά

Ηλεκτρικά οχήματα: Αυτή την ημέρα ανοίγουν οι αιτήσεις για χορηγίες - Ποιους αφορά

  •  12.09.2025 - 17:07
Κλείνει γνωστό εστιατόριο στην επ. Λεμεσού - Θα σας συγκινήσει ο λόγος

Κλείνει γνωστό εστιατόριο στην επ. Λεμεσού - Θα σας συγκινήσει ο λόγος

  •  12.09.2025 - 15:57
Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

Αυτές είναι οι τιμές των νέων iPhone στην Κύπρο - Ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες - Φωτογραφίες

  •  12.09.2025 - 16:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα