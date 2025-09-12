Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στα κατεχόμενα: Δύο νεκροί μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο έξι άτομα, μεταξύ τους δύο βρέφη

 12.09.2025 - 18:36
Τραγωδία στα κατεχόμενα: Δύο νεκροί μετά από τροχαίο - Στο Νοσοκομείο έξι άτομα, μεταξύ τους δύο βρέφη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη ηλικίας ενάμισι έτους, σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα κατεχόμενα, στον δρόμο που συνδέει το Τρίκωμο με την Τύμπου.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, και σύμφωνα με ανακοίνωση του «γραφείου Tύπου της αστυνομίας», το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 14:45. Όχημα που οδηγούσε 31χρονη, κινούμενο προς την κατεύθυνση της κατεχόμενης Τύμπου, κοντά στο χωριό Κνώδαρα, πέρασε υπό συνθήκες που διερευνώνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο ακαριαίος θάνατος του 23χρονου οδηγού και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του, αναφέρεται.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν η 31χρονη οδηγός του πρώτου οχήματος, καθώς και οι δύο επιβάτες της, δύο βρέφη ηλικίας ενάμισι έτους. Και οι τρεις διακομίστηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Από το δεύτερο όχημα, εκτός από τους δύο νεκρούς, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Αμμοχώστου, ενώ μία άλλη γυναίκα και ένας άνδρας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγεται έρευνα από τη «αστυνομία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με αυτά τα μηνύματα προσπαθούν να σε εξαπατήσουν για να πληρώσεις εξώδικο - Δείτε φωτογραφίες

 12.09.2025 - 18:19
Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Ολγκίν: Σειρά επισκέψεων τις επόμενες μέρες - «Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά οι ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις»

Σχεδόν μία ώρα κράτησε η συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

