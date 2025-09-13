Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Η «Αλήθεια», υπό τον τίτλο «Ξεγέλασε και τη ΣΕΚ ο πρόεδρος», γράφει στο κύριό της θέμα για προεκλογικές υποσχέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφορικά με την επίλυση των εργασιακών προβλημάτων, που δεν τηρήθηκαν. Σε άλλο της θέμα γράφει για την παραπομπή του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για τον Μαρίνο Σιζόπουλο στον Γενικό Εισαγγελέα. Αλλού αναφέρεται σε δράσεις του Δήμου Λεμεσού και τη δημιουργία ζωνών φιλικών για πεζούς και ποδηλάτες που του χάρισαν το βραβείο "Ευρωπαϊκής εβδομάδας Κινητικότητας" και γράφει ότι ο Υπουργος Μεταφορών μιλά για ανεκπλήρωτους στόχους.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Ποινική έρευνα και άρση ασυλίας», γράφει ότι με βάση το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς ο Μαρίνος Σιζόπουλος θα ελεγχθεί για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Αλλού η εφημερίδα αναφέρεται στη χθεσινή συνάντησή της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και το μήνυμά της ότι οι δύο ηγέτες πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Σε άλλο του θέμα προβάλλει την απόρριψη από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο του αιτήματος της Ντόριας Βαρωσιώτου για εξαίρεση τριών δικαστών από την εκδίκαση της υπόθεσής της.

«Ο Φιλελεύθερος» κάτω από τον τίτλο «Το 2019 δεν θέλαμε και τώρα πανηγυρίζουμε», γράφει πως η ευρωπαϊκή βάση αεροπυρόσβεσης που θα δημιουργηθεί στην Κύπρο είχε προταθεί ήδη από το 2019 και ναυάγησε, όπως αναφέρεται, λόγω αντιδράσεων τεχνοκρατών του Υπουργείου Γεωργίας. Αλλού, γράφει ότι οι καταστηματάρχες στο εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας δοκιμάζονται εν μέσω μεγάλων έργων ανάπλασης αλλά και προσδοκιών για αναζωογόνηση της περιοχής. Σε άλλο του θέμα αναφέρει ότι τέσσερα ποινικά αδικήματα εντόπισαν οι λειτουργοί επιθεώρησης σε βάρος Σιζόπουλου και άλλων.

Η «Χαραυγή» υπό τον τίτλο «Αναζητούνται σαφείς δεσμεύσεις από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων», γράφει, στο κύριό της θέμα, ότι Χριστοδουλίδης και Τατάρ καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για να προχωρήσει η διαδικασία. Αλλού, γράφει πως οι συντεχνίες καλούν κυβέρνηση και εργοδότες να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα ως προς την ΑΤΑ. Σε άλλο της θέμα κάνει λόγο για εκφοβισμό εργαζομένων στα ξενοδοχεία «Atlantica», οι οποίοι προχώρησαν χθες σε προειδοποιητική στάση εργασίας.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail”, στο κύριο της θέμα με τίτλο «Ισχυρισμοί περί διαφθοράς κλονίζουν βετεράνο βουλευτή», γράφει για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς περί πιθανών αδικημάτων απάτης και πλαστογραφίας με εμπλοκή του Μαρίνου Σιζόπουλου. Αλλού, γράφει πως οι 5 Ε/Κ που συνελήφθησαν παράνομα στα κατεχόμενα αφέθησαν ελεύθεροι με εγγύηση μέχρι την ολοκλήρωση της «δικαστικής» διαδικασίας. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει δηλώσεις της Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία καλεί τους δύο ηγέτες να πάρουν αποφάσεις για πρόοδο στο Κυπριακό.

