Υπ. Υγείας: «Προτεραιότητα η διαχείριση της ηπατίτιδας»

Στο χαιρετισμό στην ημερίδα, ο Υπουργός Υγείας συνεχίζοντας ανέφερε πως με την εμπειρογνωμοσύνη των μελών θα τεθούν οι πυλώνες και οι στόχοι στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την εξάλειψη των ιογενών ηπατιτίδων ως απειλή για τη δημόσια υγεία μέχρι το 2030, ορόσημο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Περαιτέρω, είπε, μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας Δημόσιας Υγείας (CIPHIS) και τη ψηφιοποίηση της διαδικασίας δήλωσης των Υποχρεωτικώς Δηλούμενων νοσημάτων επιδιώκεται η συστηματική συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων με στόχο τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων και το σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων για τις ιογενείς ηπατίτιδες, μέσα από σαφή και ολοκληρωμένη αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας των ιογενών ηπατιτίδων, όπως ο αριθμός των νέων περιστατικών, η γεωγραφική τους κατανομή, η ηλικιακή και πληθυσμιακή τους ομάδα.

Σημείωσε πως η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν το πρώτο βήμα για την πρόληψη και τη προστασία της υγείας, προσθέτοντας πως οι εκστρατείες διαφώτισης, που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, στους επαγγελματίες υγείας και περιλαμβάνουν διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και τη διοργάνωση επιτόπιων ενημερωτικών εκδηλώσεων.

Ο Υπουργός Υγείας επισήμανε επίσης ότι το Υπουργείο Υγείας, αντιλαμβανόμενο τη σημασία της εξειδικευμένης φροντίδας για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος, προωθεί την εκπαίδευση Κυπρίων ιατρών του ΟΚΥπΥ στην ηπατολογία, υπενθυμίζοντας ότι ήδη, μία ιατρός βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Tubingen στη Γερμανία για εκπαίδευση, η οποία ολοκληρώνεται περί τα τέλη Ιανουαρίου του 2026.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι η ιατρός θα επιστρέψει στην Κύπρο εντός Φεβρουαρίου και θα είναι σε θέση να παρέχει στην Κύπρο, εξειδικευμένες υπηρεσίες σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, ανακοινώνοντας την προκήρυξη για μετάβαση δεύτερου ιατρού.

Σε ό,τι αφορά την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας και το σύνθημα «Ηπατίτιδα - Ας σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης. Εσύ έκανες το τεστ;» ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι τονίζεται η επιτακτική ανάγκη για ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και ανάληψη δράσεων.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι αποτελεί μήνυμα εφαλτήριο για την απομάκρυνση των οικονομικών και κοινωνικών εμποδίων – συμπεριλαμβανομένου και του στίγματος - που περιορίζουν την πρόσβαση στον έλεγχο και τη θεραπεία και υπενθυμίζει ότι είναι ώρα να επιταχύνουμε τις πολιτικές δράσεις και παρεμβάσεις για την εξάλειψη της ηπατίτιδας.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας είναι στις 28 Ιουλίου κατά οποία διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας» διοργανώνει επιστημονική ημερίδα, αλλά φέτος, είχε αναβληθεί λόγω έκτακτων καταστάσεων που αντιμετώπισε η Κύπρος στα τέλη Ιουλίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ