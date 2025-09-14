Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 14.09.2025 - 15:29
Θλίψη σκόρπισε στον Κόρνο η είδηση του θανάτου του Γεώργιου Μαραγκού που απεβίωσε σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 92 ετών.

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν αύριο 15 Σεπτεμβρίου 2025, στον παλαιό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο στις 16:30.

Παράκληση όπως γίνονται εισφορές για την Αγιογράφηση του Νέου Ιερού Ναού.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα «Κορνος Αναμνησεις Φωτογραφιες Βιντεο» η οποία γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του, «Έφυγε σήμερα το πρωί ο συγχωριανος μας Γεώργιος Μαραγκός σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο 15/09 στον παλαιό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο στις 16:30. Θα γίνονται εισφορές για την Αγιογράφηση του Νέου Ιερού Ναού. Οι τεθλιμενοι: Σύζυγος, Παιδιά,εγγόνια και λοιποί συγγενείς».

Δείτε την ανάρτηση:

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σειρά σημαντικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με περιφερειακούς ηγέτες.

