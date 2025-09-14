Πέθανε ο Γεώργιος Μαραγκός: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν αύριο 15 Σεπτεμβρίου 2025, στον παλαιό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο στις 16:30.

Παράκληση όπως γίνονται εισφορές για την Αγιογράφηση του Νέου Ιερού Ναού.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα «Κορνος Αναμνησεις Φωτογραφιες Βιντεο» η οποία γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του, «Έφυγε σήμερα το πρωί ο συγχωριανος μας Γεώργιος Μαραγκός σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο 15/09 στον παλαιό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στον Κόρνο στις 16:30. Θα γίνονται εισφορές για την Αγιογράφηση του Νέου Ιερού Ναού. Οι τεθλιμενοι: Σύζυγος, Παιδιά,εγγόνια και λοιποί συγγενείς».

