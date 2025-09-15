Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Η "Αλήθεια" με τίτλο "Κουτσουρεμένη μεταρρύθμιση" γράφει ότι η Κύπρος υιοθετεί από σήμερα την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και ότι είναι εναρμονισμός με το μοντέλο της ΕΕ στην απουσία συστημάτων αποθήκευσης χωρίς φυσικό αέριο με περικοπές ΑΠΕ και άλυτα προβλήματα. Αλλού, γράφει ότι βλέπουν τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα οι αρχηγοί των κομμάτων και ότι θα τους ακούσει για τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης. Αναφέρεται ακόμη στις αντιδράσεις στην Τουρκία για το σύστημα αεράμυνας BARAK MX.

"Συνέπειες για λίγους στον φόνο" είναι ο τίτλος του "Πολίτη" σήμερα ο οποίος γράφει ότι ολοκληρώθηκε σε πρωτόδικο στάδιο ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία η εκδίκαση της δολοφονίας του Τ/κ Τανσού Τσιντάν τον Οκτώβριο του 2022 ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές. Γράφει ακόμη ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθεται το διάταγμα για εθελοντική στράτευση γυναικών. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν ελπίδες για λύση του υδατικού στην Επαρχία Πάφου μέχρι το 2026.

Η εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" υπό τον τίτλο "Καυτό διήμερο για ΑΤΑ" αναφέρει ότι από νέα βάση θα ξεκινήσει σήμερα ο νέος κύκλος επαφών του Υπουργού Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα της ΑΤΑ. Σε άλλο της δημοσίευμα γράφει για βροχή παραπόνων για ιατρική αμέλεια και λάθος διαγνώσεις. Αναφέρεται ακόμη στις ψηφιακές συναλλαγές χωρίς μετρητά και γράφει ότι οι δόλιες συναλλαγές έχουν αυξηθεί αισθητά στην Κύπρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024 τόσο σε αριθμό όσο και σε αξία.

Με τίτλο "Ξεκινούν σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας νέες συζητήσεις για την ΑΤΑ" η "Χαραυγή" γράφει στο κύριο θέμα της ότι στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η διαμόρφωση συγκλίσεων και η γεφύρωση των διαφορών. Σε άλλο της θέμα η εφημερίδα γράφει ότι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται ξανά η υπόθεση των δύο επικίνδυνων πολυκατοικιών στον κυβερνητικό οικισμό Αγ. Αθανασίου στη Λεμεσό. Αναφέρει ακόμη ότι η Κύπρος είναι τελευταία στην φροντίδα των ηλικιωμένων.