Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

 15.09.2025 - 07:50
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Ο νέος κύκλος επαφών για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) που ξεκινά σήμερα, η υιοθέτηση της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και η εκδίκαση της δολοφονίας του Τ/κ Τανσού Τσιντάν είναι τα κύρια θέματα στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων σήμερα. 

Η "Αλήθεια" με τίτλο "Κουτσουρεμένη μεταρρύθμιση" γράφει ότι η Κύπρος υιοθετεί από σήμερα την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και ότι είναι εναρμονισμός με το μοντέλο της ΕΕ στην απουσία συστημάτων αποθήκευσης χωρίς φυσικό αέριο με περικοπές ΑΠΕ και άλυτα προβλήματα. Αλλού, γράφει ότι βλέπουν τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα οι αρχηγοί των κομμάτων και ότι θα τους ακούσει για τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης. Αναφέρεται ακόμη στις αντιδράσεις στην Τουρκία για το σύστημα αεράμυνας BARAK MX.

"Συνέπειες για λίγους στον φόνο" είναι ο τίτλος του "Πολίτη" σήμερα ο οποίος γράφει ότι ολοκληρώθηκε σε πρωτόδικο στάδιο ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία η εκδίκαση της δολοφονίας του Τ/κ Τανσού Τσιντάν τον Οκτώβριο του 2022 ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές Φυλακές. Γράφει ακόμη ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο κατατίθεται το διάταγμα για εθελοντική στράτευση γυναικών. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν ελπίδες για λύση του υδατικού στην Επαρχία Πάφου μέχρι το 2026.

Η εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερος" υπό τον τίτλο "Καυτό διήμερο για ΑΤΑ" αναφέρει ότι από νέα βάση θα ξεκινήσει σήμερα ο νέος κύκλος επαφών του Υπουργού Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα της ΑΤΑ. Σε άλλο της δημοσίευμα γράφει για βροχή παραπόνων για ιατρική αμέλεια και λάθος διαγνώσεις. Αναφέρεται ακόμη στις ψηφιακές συναλλαγές χωρίς μετρητά και γράφει ότι οι δόλιες συναλλαγές έχουν αυξηθεί αισθητά στην Κύπρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024 τόσο σε αριθμό όσο και σε αξία. 

Με τίτλο "Ξεκινούν σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας νέες συζητήσεις για την ΑΤΑ" η "Χαραυγή" γράφει στο κύριο θέμα της ότι στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η διαμόρφωση συγκλίσεων και η γεφύρωση των διαφορών. Σε άλλο της θέμα η εφημερίδα γράφει ότι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται ξανά η υπόθεση των δύο επικίνδυνων πολυκατοικιών στον κυβερνητικό οικισμό Αγ. Αθανασίου στη Λεμεσό. Αναφέρει ακόμη ότι η Κύπρος είναι τελευταία στην φροντίδα των ηλικιωμένων. 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο
Πέρασε με κόκκινο 32χρονος στη Λεμεσό - Προσπάθησε να διαφύγει σπρώχνοντας αστυνομικό
Επέκταση δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής: Τι ισχύει από φέτος – Όλες οι λεπτομέρειες
Λήγει η προθεσμία για υποβολή φορολογικής δήλωσης - Αναλυτικά η διαδικασία συμπλήρωσης και τι πρέπει να ξέρεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποιες πατάτες είναι ένοχες για την πρόκληση διαβήτη; Μελέτη απαντά

 15.09.2025 - 07:40
Επόμενο άρθρο

Έτρεχε η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Ξέσπασε πυρκαγιά σε αυλή οικίας στη Λεμεσό

 15.09.2025 - 07:58
Η Κύπρος στο προσκήνιο: Η επίσκεψη Κόστα, η «γεωγραφία» της Ολγκίν και η γεωπολιτική πυξίδα της ΕΕ

Η Κύπρος στο προσκήνιο: Η επίσκεψη Κόστα, η «γεωγραφία» της Ολγκίν και η γεωπολιτική πυξίδα της ΕΕ

Σε μια συγκυρία κρίσιμη για την ευρωπαϊκή και την περιφερειακή γεωπολιτική σταθερότητα, η σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο, συνιστά σαφές μήνυμα αναγνώρισης του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στις 12:30.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Κύπρος στο προσκήνιο: Η επίσκεψη Κόστα, η «γεωγραφία» της Ολγκίν και η γεωπολιτική πυξίδα της ΕΕ

Η Κύπρος στο προσκήνιο: Η επίσκεψη Κόστα, η «γεωγραφία» της Ολγκίν και η γεωπολιτική πυξίδα της ΕΕ

  •  15.09.2025 - 06:23
Λήγει η προθεσμία για υποβολή φορολογικής δήλωσης - Αναλυτικά η διαδικασία συμπλήρωσης και τι πρέπει να ξέρεις

Λήγει η προθεσμία για υποβολή φορολογικής δήλωσης - Αναλυτικά η διαδικασία συμπλήρωσης και τι πρέπει να ξέρεις

  •  15.09.2025 - 06:30
Ο μάγος του Οζ - Η ΕΔΕΚ και ο φόβος ενός συνεδρίου

Ο μάγος του Οζ - Η ΕΔΕΚ και ο φόβος ενός συνεδρίου

  •  15.09.2025 - 09:26
Βίντεο: Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται στην Ευρώπη – Τα πρώτα περιστατικά και στην Κύπρο

Βίντεο: Επικίνδυνος μύκητας εξαπλώνεται στην Ευρώπη – Τα πρώτα περιστατικά και στην Κύπρο

  •  15.09.2025 - 08:42
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο

Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο

  •  15.09.2025 - 08:23
Επέκταση δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής: Τι ισχύει από φέτος – Όλες οι λεπτομέρειες

Επέκταση δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής: Τι ισχύει από φέτος – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  15.09.2025 - 06:34
Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό που τρομάζει τους επισκέπτες στην Ελλάδα

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό που τρομάζει τους επισκέπτες στην Ελλάδα

  •  15.09.2025 - 07:28
Άννα Βίσση: Η στιγμή που κρατάει μια γιγαντιαία ελληνική σημαία γιορτάζοντας το χάλκινο της Εθνικής μπάσκετ – Δείτε βίντεο

Άννα Βίσση: Η στιγμή που κρατάει μια γιγαντιαία ελληνική σημαία γιορτάζοντας το χάλκινο της Εθνικής μπάσκετ – Δείτε βίντεο

  •  15.09.2025 - 08:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα