ΑΤΑ: Η καθολική απόδοση παραμένει «αγκάθι» για εργοδότες μετά τη συνάντηση με Υπουργό Εργασίας

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ οι εργοδοτικές οργανώσεις ανέφεραν ότι δεν υπήρξε νέα εξέλιξη μετά την περίπου 45 λεπτών συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας κι ότι η βασικότερη διαφωνία συνεχίζει να είναι η καθολική απόδοση της ΑΤΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Φιλοκύπρου Ρουσουνίδης δήλωσε ότι οι εργοδότες προσήλθαν στο τραπέζι «για να δείξουμε τη βούλησή μας και την πίστη μας στον θεσμό του κοινωνικού διαλόγου που για δεκαετίες τώρα έλυνε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε». Πρόσθεσε ότι κατά τη συνάντηση επικαιροποίησαν τις θέσεις τους, οι οποίες αφορούν τον «εκσυγχρονισμό του μηχανισμού που διέπει την ΑΤΑ με δικαιότερη κατανομή», προσθέτοντας πως «οτιδήποτε άλλο δεν είναι στη σφαίρα της συζήτησης για μας».

Από την πλευρά της ΟΕΒ, ο Γενικός Διευθυντής Μιχάλης Αντωνίου ανέφερε ότι δεν προέκυψε κάτι νέο από τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι επανέλαβαν τις θέσεις τους με βάση τις οποίες είναι εκτός συζήτησης η καθολική απόδοση της ΑΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο της συζήτησης που έθεσε η Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό του θεσμού της ΑΤΑ, περιλαμβάνει τέσσερεις παραμέτρους. Αυτές είναι η καθολική επέκταση του θεσμού για όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η κλιμακωτή και δικαιότερη κατανομή της ΑΤΑ με έμφαση σε χαμηλόμισθους και μεσαία τάξη, η εισαγωγή ασφαλιστικών δικλείδων για να διασφαλίζεται ότι δεν πλήττεται η ανταγωνιστικότητα και η θέσπιση κριτηρίων ώστε να αποφεύγεται η ανατροφοδότηση του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν αντιτίθενται στις υπόλοιπες τρεις παραμέτρους, ωστόσο η καθολική απόδοση της ΑΤΑ παραμένει βασικό σημείο διαφωνίας και όρο απαραίτητο για την πρόοδο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο διάλογος συνεχίζεται την Τρίτη στις 9:30 το πρωί, με τον Υπουργό Εργασίας να συναντάται με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στο πλαίσιο των χωριστών συναντήσεων για την ΑΤΑ.

