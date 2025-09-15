ΠτΔ: «Η Κύπρος κατά την Προεδρία της θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής»

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου Κόστα για επίσκεψη σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και επανέλαβε ότι η Κύπρος κατά την Προεδρία της θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής και θα κλείσει όσο πιο έγκαιρα μπορεί τον φάκελο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Ανέφερε ότι συζήτησε με τον κ. Κόστα επίσης θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, την ευρωπαϊκή αυτονομία και θέματα ασφάλειας και άμυνας και το πρόγραμμα SAFE, θέματα ανταγωνιστικότητας και μείωσης της γραφειοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η θέση της Κύπρου για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει σταθερή και ξεκάθαρη ενώ αναφέρθηκε και στην σχεδιαζόμενη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, με ηγέτες της περιοχής εξαιτίας της γειτνίασής μας και των εξαιρετικών μας σχέσεων.

Ενημέρωσε και τον κ. Κόστα για τις επαφές με την απεσταλμένη του ΓΓ Μαρία Άνχελα Ολγκίν ενόψει και της ΓΣ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Κόστα, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ανέφερε ότι η επίσκεψη είναι σημαντική γιατί είναι σημαντικό οι θεσμοί να είναι κοντά στους πολίτες της ΕΕ.

Ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία λαμβάνει χώρα σε μια σημαντική στιγμή για την ειρήνη στην ΕΕ και θα διαχειριστούμε εκτός από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θέματα αυξήσεων των επενδύσεων, ασφάλειας και άλλα. Χαιρέτισε και την πρόσφατη εξαγγελία από την Πρόεδρο της Κομισιόν για σταθμό πυρασφάλειας στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που μας επηρεάζει όλους.

Χαιρέτισε και την πρωτοβουλία της Κύπρου για τον ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ