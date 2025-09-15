Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Η Κύπρος κατά την Προεδρία της θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Η Κύπρος κατά την Προεδρία της θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής»

 15.09.2025 - 16:30
ΠτΔ: «Η Κύπρος κατά την Προεδρία της θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής»

Την σημασία της Κυπριακής Προεδρίας για ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με γειτονικές χώρες στην περιοχή εξήρε από την Λευκωσία, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στην αρχική του τοποθέτηση στη διάρκεια δηλώσεων στα ΜΜΕ, μετά το γεύμα εργασίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης από την πλευρά του χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου Κόστα για επίσκεψη σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και επανέλαβε ότι η Κύπρος κατά την Προεδρία της θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής και θα κλείσει όσο πιο έγκαιρα μπορεί τον φάκελο για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Ανέφερε ότι συζήτησε με τον κ. Κόστα επίσης θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, την ευρωπαϊκή αυτονομία και θέματα ασφάλειας και άμυνας και το πρόγραμμα SAFE, θέματα ανταγωνιστικότητας και μείωσης της γραφειοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η θέση της Κύπρου για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει σταθερή και ξεκάθαρη ενώ αναφέρθηκε και στην σχεδιαζόμενη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, με ηγέτες της περιοχής εξαιτίας της γειτνίασής μας και των εξαιρετικών μας σχέσεων.

Ενημέρωσε και τον κ. Κόστα για τις επαφές με την απεσταλμένη του ΓΓ Μαρία Άνχελα Ολγκίν ενόψει και της ΓΣ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Κόστα, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ανέφερε ότι η επίσκεψη είναι σημαντική γιατί είναι σημαντικό οι θεσμοί να είναι κοντά στους πολίτες της ΕΕ.

Ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία λαμβάνει χώρα σε μια σημαντική στιγμή για την ειρήνη στην ΕΕ και θα διαχειριστούμε εκτός από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θέματα αυξήσεων των επενδύσεων, ασφάλειας και άλλα. Χαιρέτισε και την πρόσφατη εξαγγελία από την Πρόεδρο της Κομισιόν για σταθμό πυρασφάλειας στην Κύπρο, τονίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που μας επηρεάζει όλους.

Χαιρέτισε και την πρωτοβουλία της Κύπρου για τον ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη στην Πάφο – «Έφυγε» ξαφνικά ο Πάτερ Ανδρέας - Φωτογραφία
Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο
Απίστευτη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο – Μια «τυπική» μέρα προς τη Λευκωσία(;) – Δείτε βίντεο
Βίντεο - Ειρήνη Μουρτζούκου: Ξεσπά η μητέρα του Παναγιωτάκη – «Είμαι σίγουρη ότι σκότωσε το παιδί μου»
Θλίψη για Κύπριο βουλευτή: «Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι αγαπημένο του πρόσωπο - «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»
Σοβαρή καταγγελία: Διερευνάται υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στις Κεντρικές Φυλακές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΤΑ: Η καθολική απόδοση παραμένει «αγκάθι» για εργοδότες μετά τη συνάντηση με Υπουργό Εργασίας

 15.09.2025 - 16:04
Επόμενο άρθρο

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Οι προϋποθέσεις, οι ανησυχίες και οι... υπολογιστές - Τι θα ισχύει με το δικαίωμα αποσύνδεσης

 15.09.2025 - 16:51
ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, είπε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι η ΕΕ βασίζεται στην Κύπρο για τη διαχείριση κατά την Προεδρία της, αρκετών σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν την ΕΕ, ενώ αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE είπε ότι καμιά τρίτη χώρα, η οποία απειλεί την ασφάλεια κράτους μέλους της ΕΕ, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

ΠτΔ: «Η Κύπρος θα αξιοποιήσει το SAFE με σκοπό την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων»

  •  15.09.2025 - 18:43
Είπε «ναι» ο Τατάρ σε Ολγκίν για τριμερή: Έθεσε θέμα συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές

Είπε «ναι» ο Τατάρ σε Ολγκίν για τριμερή: Έθεσε θέμα συνθηκών στις Κεντρικές Φυλακές

  •  15.09.2025 - 16:02
Τηλεργασία στο Δημόσιο: Οι προϋποθέσεις, οι ανησυχίες και οι... υπολογιστές - Τι θα ισχύει με το δικαίωμα αποσύνδεσης

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Οι προϋποθέσεις, οι ανησυχίες και οι... υπολογιστές - Τι θα ισχύει με το δικαίωμα αποσύνδεσης

  •  15.09.2025 - 16:51
«Άλμα»: Εγγράφεται ως κόμμα - Κατέθεσε την αίτηση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

«Άλμα»: Εγγράφεται ως κόμμα - Κατέθεσε την αίτηση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

  •  15.09.2025 - 17:33
VIDEO: Νέο τροχαίο στη Λάρνακα - Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

VIDEO: Νέο τροχαίο στη Λάρνακα - Όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο

  •  15.09.2025 - 18:30
Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Ελεύθεροι οι 3 ύποπτοι - Δεν ικανοποιήθηκε από την μαρτυρία το Δικαστήριο

Πυροβολισμοί σε φαρμακείο: Ελεύθεροι οι 3 ύποπτοι - Δεν ικανοποιήθηκε από την μαρτυρία το Δικαστήριο

  •  15.09.2025 - 17:28
Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

Συναγερμός στη Λευκωσία: Στο Νοσοκομείο γυναίκα μετά από τροχαίο - Χτυπήθηκε από όχημα - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  15.09.2025 - 17:06
Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

Απόπειρα φόνου: Βρέθηκε επικοινωνία του 29χρονου Ε/κ με κατάδικο, πώς έγινε σύνδεση και με άλλη σοβαρή υπόθεση

  •  15.09.2025 - 12:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα