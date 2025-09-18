Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χειροπέδες σε 40χρονο: Τον ανέκοψαν για έλεγχο και βρήκαν από εργαλεία μέχρι ρολόγια - «Ξάφρισε» όχημα στη Λεμεσό

 18.09.2025 - 06:29
Μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού μετέβησαν χθες σε εγκαταλελειμμένη οικία στη Λεμεσό, κατόπιν πληροφορίας για περιφερόμενο πρόσωπο στον χώρο.

Κατά τον έλεγχο, ανακόπηκε άνδρας ηλικίας 40 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν δύο βαλιτσάκια εργαλείων και μία τσάντα ώμου, για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχής τους.

Ο 40χρονος συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι τα βαλιτσάκια με το περιεχόμενό τους (εργαλεία και ρολόγια χειρός) είχαν καταγγελθεί ως κλοπιμαία από όχημα στη Λεμεσό, σε καταγγελία που έγινε την ίδια ημέρα.

Ο 40χρονος τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού.

 

