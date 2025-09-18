Ecommbx
Η ΕΔΕΚ σε Σταυροδρόμι: Ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια, με φόντο την ανασυγκρότηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΔΕΚ σε Σταυροδρόμι: Ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια, με φόντο την ανασυγκρότηση

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18.09.2025 - 06:32
Η ΕΔΕΚ σε Σταυροδρόμι: Ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια, με φόντο την ανασυγκρότηση

Σε φάση επιτάχυνσης εισέρχεται η προεκλογική προετοιμασία της ΕΔΕΚ, καθώς η ηγεσία του κόμματος επιχειρεί να «κλείσει» τα ψηφοδέλτια σε όλες τις επαρχίες και να θέσει τις βάσεις για μια οργανωμένη και συνεκτική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε μια χρονική συγκυρία βαθιάς πολιτικής και οργανωτικής δοκιμασίας για το ιστορικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το οποίο προσπαθεί να βρει ξανά βηματισμό και ρόλο στον σημερινό πολιτικό χάρτη.

Η ηγεσία, υπό τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασίου, επιδιώκει να στείλει μήνυμα ετοιμότητας και ανανέωσης, επιλέγοντας να προχωρήσει σε νωρίς ανακοινώσεις ψηφοδελτίων, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση του μανιφέστου με τις πολιτικές θέσεις της ΕΔΕΚ, το οποίο θα παρουσιαστεί σε παγκύπρια συνδιάσκεψη στις αρχές Νοεμβρίου.

Ψηφοδέλτια: Πού έχουν κλείσει και πού υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα

Το κόμμα βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης των ψηφοδελτίων, με διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας ανά επαρχία και τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας:

Πάφος και Κερύνεια: Οι δύο επαρχίες θεωρούνται «κλειδωμένες», με τους υποψήφιους να έχουν ήδη επιλεγεί.

Αμμόχωστος: Επικρατεί έντονο ενδιαφέρον, με 6-7 υποψηφίους να βρίσκονται στο τραπέζι, δείγμα ενός υπόγειου ανταγωνισμού για συμμετοχή.

Λευκωσία: Με 33 υποψήφιους να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, η πρωτεύουσα εξελίσσεται σε πεδίο εσωκομματικής μάχης. Η τελική απόφαση θα ληφθεί είτε μέσω εσωκομματικής διαδικασίας είτε με επιλογή από την ηγεσία, όπως ορίζει το καταστατικό.

Λάρνακα: Εξετάζεται η υποψηφιότητα του Σοφοκλή Σοφοκλέους, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται σύντομα.

Λεμεσός: Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη, καθώς ο Πρόεδρος του σωματείου ΑΡΗ Λεμεσού, Λύσανδρος Λυσάνδρου, εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο. Η υποψηφιότητά του αντιμετωπίζεται από την ηγεσία ως επικοινωνιακό και στρατηγικό ατού.

Ανδρέας Αποστόλου: Τυπικά εντός, ουσιαστικά εκτός

Το ζήτημα της σχέσης του κόμματος με τον βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου φαίνεται πως έχει λήξει σιωπηρά. Παρά τις έντονες διαφωνίες του με την ηγεσία, η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε διαγραφή του, θεωρώντας πως ο ίδιος έχει αυτο-αποκλειστεί. Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποφυγής εσωτερικών συγκρούσεων, ενόψει εκλογών.

Μπορεί η ΕΔΕΚ να παραμείνει «παίκτης»;

 Η ΕΔΕΚ καλείται να δώσει μια μάχη πολιτικής επιβίωσης, μέσα σε ένα τοπίο όπου το Κέντρο κατακερματίζεται και οι ψηφοφόροι απομακρύνονται από τα παραδοσιακά κόμματα. Με ιστορία που ανάγεται στον Βάσο Λυσσαρίδη και σε δεκαετίες κοινοβουλευτικής παρουσίας, το κόμμα παλεύει με εσωστρέφεια και κρίση ηγεσίας.

Οι διαδοχικές εσωκομματικές αντιπαραθέσεις έχουν πλήξει τη συνοχή και την εικόνα του κόμματος. Η αποχώρηση στελεχών, η περίπτωση Αποστόλου, αλλά και η φθορά από παλαιότερες ηγετικές επιλογές, έχουν αφήσει βαθιά σημάδια.

Η ηγεσία επιχειρεί μια συγκρατημένη ανανέωση, με προσθήκες προσώπων εκτός παραδοσιακού κομματικού μηχανισμού. Ωστόσο, η πρόκληση είναι η ανανέωση να γίνει ουσιαστικά και όχι επικοινωνιακά, χωρίς να χαθεί η πολιτική εμπειρία, των παλαιότερων στελεχών.

Διαχείριση εκλογικού ρίσκου

Οι δημοσκοπήσεις (όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας) εμφανίζουν την ΕΔΕΚ να κινείται οριακά κοντά στο εκλογικό όριο. Η επιτυχία στις προσεχείς εκλογές, δεν είναι δεδομένη και θα κριθεί από την ικανότητα συσπείρωσης και επικοινωνιακής αφύπνισης, της βάσης.

Η μεγάλη πρόκληση: να ξαναγίνει χρήσιμη πολιτικά

Η ΕΔΕΚ θα χρειαστεί να αποδείξει ότι έχει λόγο ύπαρξης στον νέο πολιτικό χάρτη. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πρόσωπα ή υποψηφιότητες «έκπληξη», αλλά με σαφές πολιτικό μήνυμα, κοινωνική διείσδυση και ρεαλιστικές θέσεις στα ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία – όπως η ακρίβεια, η υγεία, το Κυπριακό και το κράτος πρόνοιας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

