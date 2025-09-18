Καύσιμα: Πώς κινούνται οι αγορές από το καλοκαίρι - Τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια

Ένα από τα έξοδα αυτά είναι και τα καύσιμα αφού η δουλειά και οι υποχρεώσεις «τρέχουν».
Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν έχουμε δει αυξήσεις στις τιμές καυσίμων.
Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Εκπρόσωπος Τύπου των Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ανέφερε πως, «οι τιμές των καυσίμων είναι σταθερές από τον περασμένο Ιούλιο εδώ και δύο μήνες, και καθ' όλη την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών».
Το ThemaOnline έψαξε και βρήκε τις τιμές των καυσίμων που είναι τώρα (17/09) στην αγορά όπως και τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια.
Δείτε αναλυτικά:
Αμόλυβδη 95
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,351
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,282
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,446
Αμόλυβδη 98
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,433
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,369
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,599
Πετρέλαιο Κίνησης
Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,441
Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,381
Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,598