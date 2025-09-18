Καύσιμα: Πώς κινούνται οι αγορές από το καλοκαίρι - Τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια

Ένα από τα έξοδα αυτά είναι και τα καύσιμα αφού η δουλειά και οι υποχρεώσεις «τρέχουν».

Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν έχουμε δει αυξήσεις στις τιμές καυσίμων.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Εκπρόσωπος Τύπου των Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ανέφερε πως, «οι τιμές των καυσίμων είναι σταθερές από τον περασμένο Ιούλιο εδώ και δύο μήνες, και καθ' όλη την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών».

Το ThemaOnline έψαξε και βρήκε τις τιμές των καυσίμων που είναι τώρα (17/09) στην αγορά όπως και τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια.

Δείτε αναλυτικά:

Αμόλυβδη 95

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,351

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,282

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,446

Αμόλυβδη 98

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,433

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,369

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,599

Πετρέλαιο Κίνησης

Μέση Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,441

Φθηνότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,381

Ακριβότερη Τιμή σε € (Παγκύπρια)1,598