ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 18.09.2025 - 06:36
Ο κατασκηνωτικός χώρος στη Πόλη Χρυσοχούς θα πάψει να είναι πια «βουβός» αφού το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή ως έγκυρη την μία και μόνο και προσφορά που υπήρχε στον νέο διαγωνισμό.

Είχε προηγηθεί διαγωνισμός για τη διαχείριση του από ιδιώτη όπου και πάλι υπήρχε μία προσφορά η οποία όμως δεν είχε γίνει αποδεκτή.

Το ThemaOnline επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή ο οποίος μας ενημέρωσε ότι αναμένουν από τον επενδυτή νέα εγγυητική για πιστή εκτέλεση των όρων του διαγωνισμού και οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Στη συνέχεια εναπόκειται στον ιδιώτη επενδυτή πότε θα ξεκινήσει τα έργα που προνοούνται στον διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, εστιατόριο στην παραλία και χώρους υγιεινής σε διάφορα σημεία ενώ θα αναβαθμιστεί και το οδικό δίκτυο. Το εκτιμώμενο κόστος για την αναβάθμιση του κατασκηνωτικού χώρου ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο επενδυτής θα έχει στη διάθεσή του δύο χρόνια για να ολοκληρώσει τα έργα. Εάν ολοκληρωθούν νωρίτερα μπορεί να αρχίσει και τη λειτουργία του κατασκηνωτικού χωρίς πιο νωρίς. Κάτι τέτοιο θα ήταν προς το συμφέρον του ιδιώτη αφού κατά τα πρώτα δύο χρόνια δεν θα πληρώσει ενοίκιο προς τον Δήμο.

Παράλληλα, έρχονται κι άλλα νέα έργα στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς που αναμένονται να ξεκινήσουν το 2026 όπως επέκταση του λιμανιού, αποχετευτικό, αμφιθέατρο, ο πυρήνας της Πόλης και ο πυρήνας του Προδρομιού.

