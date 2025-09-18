Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘα μας «πάρει» ο άνεμος: Αυτή την ημέρα θα έχουμε πτώση στη θερμοκρασία - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Αυτή την ημέρα θα έχουμε πτώση στη θερμοκρασία - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο

 18.09.2025 - 06:39
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Αυτή την ημέρα θα έχουμε πτώση στη θερμοκρασία - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά μέτριοι 4 μποφόρ αλλά αργότερα θα πνέουν ισχυροί 5 και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 βαθμούς στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Παρασκευή και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σαββατοκύριακο, τα οποία είναι κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσιμα: Πώς κινούνται οι αγορές από το καλοκαίρι - Τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια
«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Αυτή την ημέρα θα έχουμε πτώση στη θερμοκρασία - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα

 18.09.2025 - 06:36
Επόμενο άρθρο

Πάει Καναδά για προσέλκυση επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα επαφών

 18.09.2025 - 06:42
Πάει Καναδά για προσέλκυση επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα επαφών

Πάει Καναδά για προσέλκυση επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα επαφών

Στο πλαίσιο της εκστρατείας για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα το πρωί για το Τορόντο του Καναδά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάει Καναδά για προσέλκυση επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα επαφών

Πάει Καναδά για προσέλκυση επενδύσεων ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Αναλυτικά το πρόγραμμα επαφών

  •  18.09.2025 - 06:42
Η ΕΔΕΚ σε Σταυροδρόμι: Ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια, με φόντο την ανασυγκρότηση

Η ΕΔΕΚ σε Σταυροδρόμι: Ανακοινώνονται τα ψηφοδέλτια, με φόντο την ανασυγκρότηση

  •  18.09.2025 - 06:32
«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα

«Πράσινο φως» για κατασκηνωτικό χώρο στην Πόλη Χρυσοχούς – Πέφτουν οι υπογραφές και αρχίζουν τα έργα

  •  18.09.2025 - 06:36
Καύσιμα: Πώς κινούνται οι αγορές από το καλοκαίρι - Τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια

Καύσιμα: Πώς κινούνται οι αγορές από το καλοκαίρι - Τα φθηνότερα πρατήρια Παγκύπρια

  •  18.09.2025 - 06:35
Χειροπέδες σε 40χρονο: Τον ανέκοψαν για έλεγχο και βρήκαν από εργαλεία μέχρι ρολόγια - «Ξάφρισε» όχημα στη Λεμεσό

Χειροπέδες σε 40χρονο: Τον ανέκοψαν για έλεγχο και βρήκαν από εργαλεία μέχρι ρολόγια - «Ξάφρισε» όχημα στη Λεμεσό

  •  18.09.2025 - 06:29
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Αυτή την ημέρα θα έχουμε πτώση στη θερμοκρασία - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο

Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Αυτή την ημέρα θα έχουμε πτώση στη θερμοκρασία - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι το Σαββατοκύριακο

  •  18.09.2025 - 06:39
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ - Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ - Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

  •  18.09.2025 - 06:54
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου - Πείτε τους να ζήσουν

  •  18.09.2025 - 06:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα