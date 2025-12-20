Στην Κύπρο οι εμπειρογνώμονες για τον αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα - H κατάσταση στις ελεύθερες περιοχές

Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, είπε στο ΚΥΠΕ ότι η Ομάδα βρίσκεται στην Κύπρο μετά από αίτημα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και αποτελείται από τέσσερις εμπειρογνώμονες.

«Είχαμε σύσκεψη τώρα μαζί τους, συζητήσαμε το περιστατικό. Θα μεταβούν στα κατεχόμενα και θα διερευνήσουν, να δουν τι θα τους πουν οι Τουρκοκύπριοι για τα μέτρα που έλαβαν», ανέφερε σε δηλώσεις του το πρωί του Σαββάτου.

Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ομάδα ήρθε για να δει την κατάσταση και να ενημερώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ. «Δεν έχει ρόλο επιθεωρητή, ούτε ελεγκτή. Έρχονται στο πλαίσιο υποβοήθησης του να τύχει ορθής διαχείρισης το περιστατικό που συμβαίνει στο κράτος-μέλος που επηρεάζεται», σημείωσε.

Την Κυριακή η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα ενημερώσει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για όσα τους είπαν ότι έκαναν οι Τουρκοκύπριοι «και από εκεί και πέρα εμείς θα δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα χειριστούμε την κατάσταση», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στις ελεύθερες περιοχές, είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν επιστήσει την προσοχή στους κτηνοτρόφους για την ανάγκη να αυστηροποιήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας που λαμβάνουν, να διασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζουν μέτρα καθαρισμού, εξυγίανσης, απολύμανσης και στα μεταφορικά μέσα και στα υποδήματα των εισερχόμενων στις μονάδες εκτροφής και θα ελέγχουν ότι λαμβάνουν ζωοτροφές από πιστοποιημένους παρόχους, προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης για διασπορά της νόσου.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του «υπουργού γεωργίας» ότι η νόσος πιθανόν να προήλθε από τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, ο κ. Πίπης είπε «αποκλείεται, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δεν είχαμε τέτοια περιστατικά». Όπως εξήγησε, αν προερχόταν από τις ελεύθερες περιοχές «θα είχαμε περιστατικά στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές».

Σημείωσε, εξάλλου, ότι η Κύπρος είναι αναγνωρισμένη από την ΕΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH) ως «χώρα απαλλαγμένη από τον αφθώδη πυρετό, χωρίς εφαρμογή εμβολιασμού», το οποίο, όπως είπε, αποτελεί το ανώτατο επίπεδο αναγνώρισης για την υγειονομική κατάσταση στη χώρα.

Ερωτηθείς για τον τρόπο διασποράς της νόσου, είπε ότι γίνεται είτε μέσω της μεταφοράς ζώντων ζώων ή μέσω της διακίνησης ζωοτροφών μολυσμένων με τον ιό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ