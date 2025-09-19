Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Σε ένα ψέμα στηρίχθηκε το βόλεμα Χριστοφίδου" και γράφει ότι το καταστατικό του ΔΗΣΥ προβλέπει παραίτηση από το κομματικό αξίωμα σε περίπτωση διορισμού σε ανεξάρτητη αρχή, με αφορμή τον διορισμό της επαρχιακής γραμματέως του ΓΟΔΗΣΥ Λευκωσίας Μαρίας Χριστοφίδου στη θέση του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αλλού αναφέρεται στη συζήτηση χθες στη Βουλή σε σχέση με τη συντήρηση φραγμάτων και γράφει ότι κατοικημένες περιοχές κινδυνεύουν από τα φράγματα. Η "Α" αναφέρεται σε άλλο θέμα στις αντιδράσεις του Γενικού Ελεγκτή για το ν/σ για την ελεγκτική υπηρεσία, ο οποίος επέκρινε τον Υπ. Δικαιοσύνης.

"Κόκκινο πανί το κόψιμο στα δύο" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα ο "Πολίτης" και γράφει ότι οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Δασών διαμηνύουν ότι το Τμήμα πρέπει να είναι αδιαίρετο με αφορμή την απόφαση του Υπουργικού για να υπαχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε άλλο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ανοίγει νέο μέτωπο για την ΑΤΑ με αφορμή τη γνωμάτευση Αιμιλιανίδη μετά από αίτημα ΚΕΒΕ -ΟΕΒ και την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας. Ο "Π" επίσης αναφέρεται στις συναντήσεις των νυν βουλευτών ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Κώστα Κώστα, που συμπληρώνουν το όριο θητειών, με τον ΓΓ του κόμματος, με αφορμή τις διεργασίες για τις βουλευτικές.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Έκθετος ο Σιζόπουλος" αναφέρει στο κύριό του θέμα ότι υπάρχουν ντοκουμέντα που δείχνουν εμπλοκή του στην υπόθεση του δανείου της Taxan, ενώ ο ίδιος διαψεύδει, με την έκθεση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για δάνειο για διευθέτηση χρέους της εταιρείας Taxan να αναφέρεται σε ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων. Ο "Φ" σε άλλο θέμα γράφει για τις ελλείψεις φαρμάκων στην ΕΕ, θέμα που θα κληθεί να χειριστεί η Κύπρος κατά την προεδρία της. Αλλού γράφει για τις διαφωνίες του Τμήματος Δασών για μεταφορά στο ΥΠΕΣ και αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση με τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκαλεί αναταράξεις.

"ΑΤΑ για όλους μέσα από το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος της "Χαραυγής" που αναφέρεται σε σαφές μήνυμα ΠΕΟ-ΣΕΚ-ΔΕΟΚ απέναντι στα νέα παιγνίδια των εργοδοτών. Αλλού αναφέρει ότι είναι στα όρια τους μαθητές και εκπαιδευτικοί με τα προβλήματα στα σχολεία και οι πρώτοι εξήγγειλαν αποχή από τα μαθήματα τη Δευτέρα. Γράφει επίσης για τη δεινή κατάσταση στη Γάζα με την κλιμάκωση της ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης, με άρματα και μαχητικά να ισοπεδώνουν κτήρια και αμάχους και με εκατομμύρια εκτοπισμένους, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Αντιδράσεις Τουρκίας για αμυντική συμφωνία Κύπρου" και αναφέρεται στις αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας στην αγορά ισραηλινού αμυντικού συστήματος από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλού αναφέρει ότι προχωρεί η διαδικασία αποζημιώσεων στους πληγέντες απο τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσού. Σε άλλο θέμα γράφει για τις παρατηρήσεις του ΟΑΣΕ για τον νόμο για τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Η εβδομαδιαία "Γνώμη" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "'Στρώνουν χαλί' στην Τουρκία για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό!" και γράφει γιαπακτωλό χρημάτων για την τουρκική αμυντική βιομηχανία με χρήματα και του Κύπριου φορολογούμενου. Αλλού αναφέρει ότι οι μαθητές κατέρχονται σε αποχή από τα μαθήματά τους τη Δευτέρα, και για τα κλιματιστικά μεταξύ άλλων. Αναφέρει επίσης ότι μειώνονται τα καταθετικά επιτόκια στις τράπεζες και αυξάνονται τα κέρδη τους.

Το "Ποντίκι" με τίτλο στο κύριό του θέμα "Η πολιτική αφέλεια (αν είναι μόνο αφέλεια) να επενδύονται ελπίδες στον Ερχιουρμάν" γράφει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ΑΚΕΛ, στελέχη του ΔΗΣΥ και άλλοι επενδύουν τις ελπίδες τους για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο αποτέλεσμα των παράνομων εκλογών στην κατεχόμενη Κύπρο. Γράφει αλλού ότι με μήνυμα SMS θα ενημερώνονται οι έφεδροι από ΓΕΕΦ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις προειδοποιήσεις του ΣτΕ για τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης στη Γαλλία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ