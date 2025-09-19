VIDEO: Διορθώνεται κάτι σε αυτόν τον τόπο; Πυλώνες οδικού φωτισμού στον αυτοκινητόδρομο παραμένει με εκτεθειμένα σύρματα για ενάμιση χρόνο

Μετά το ρεπορτάζ για την υπόγεια διάβαση που έγινε χωματερή στη Λακατάμεια, τώρα ο ALPHA Kύπρου επιστρέφει σε ένα άλλο σημείο όπου υπάρχει πυλώνας οδικού φωτισμού με εκτεθειμένα καλώδια.

Μάλιστα σύμφωνα με τη δημοσιογράφο που βρέθηκε στο σημείο, εντόπισε ακόμη ένα πυλώνα με εκτεθειμένα και πάλι καλώδια.

Ο συγκεκριμένος πυλώνας βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμυθιάς-Λευκωσίας στην περιοχή Αρχαγγέλου.

«Μας το έστειλε πολίτης πριν ενάμιση χρόνο σε φωτογραφία και μας το στέλνει κάθε μήνα χωρίς να έχει αλλάξει τίποτε», σημείωσε.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ υπάρχει σημαντικός κίνδυνος καθώς είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και αν και είναι δύσκολο κανείς να τα φτάσει ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί.

*Κεντρική φωτογραφία - αρχείο