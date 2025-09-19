Πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα μετά τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου-Οι εύθραυστες ισορροπίες με τα συνεργαζόμενα κόμματα

Η κ. Χριστοφίδου, μέχρι πρόσφατα επαρχιακή γραμματέας Λευκωσίας της ΓΟΔΗΣΥ, είναι πρόσωπο με έντονο κομματικό υπόβαθρο στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αν και αυτό δεν αποτελεί από μόνο του κώλυμα διορισμού, η τοποθέτησή της σε μια ανεξάρτητη Αρχή προκάλεσε έντονο σχολιασμό, καθώς εκλήφθηκε από αρκετούς πολιτικούς κύκλους ως μια επιλογή που ενδεχομένως δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως με την αναμενόμενη αποστασιοποίηση από τα κόμματα, την οποία προϋποθέτει η συγκεκριμένη θεσμική θέση.

Αντιδράσεις από Ορφανίδη και Παντελίδη

Τις πρώτες ενστάσεις εξέφρασαν οι βουλευτές του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης και Χρύσης Παντελίδης. «Ο αυτοχαρακτηρισμός ότι είμαστε ‘κυβερνών κόμμα’ για ακόμη μια φορά διαψεύδεται και επιβεβαιώνομαι για πολλοστή φορά. Ο διορισμός της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων αυτό φανερώνει, καθώς και η πρόταση για μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, χωρίς προηγουμένως να ζητηθούν γνώμες, εισηγήσεις και απόψεις», έγραψε σε ανάρτησή του, ο βουλευτής Χρίστος Ορφανίδης.

Η δήλωση αφήνει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχει ένα έλλειμμα διαβούλευσης μεταξύ Προεδρικού και κομμάτων που θεωρούνται συμπολιτευόμενα, στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα για τη λειτουργία της κυβερνητικής συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Χρύσης Παντελίδης χαρακτήρισε την απόφαση, «άκομψη πολιτικά, ειδικά όταν πρόκειται για διορισμό μέλους ενός κόμματος που βρίσκεται στην αντιπολίτευση.»

Αν και η δήλωση διατυπώθηκε με μετριοπάθεια, αντικατοπτρίζει τις αντιφάσεις που ανακύπτουν όταν ένα στέλεχος του ΔΗΣΥ — ενός κόμματος που δεν στηρίζει την κυβέρνηση — τοποθετείται σε ανεξάρτητη αρχή με απόφαση του Προεδρικού.

Αννίτα Δημητρίου: «Δεν τίθεται θέμα διαγραφής»

Σε τηλεοπτική της παρέμβαση στο ΡΙΚ, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ξεκαθάρισε τη στάση του κόμματος ως προς την κ. Χριστοφίδου:

«Δεν τίθεται θέμα διαγραφής της. Όμως αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι η ανεξαρτησία της θέσης της Επιτρόπου δεν συμβαδίζει με κάποιο κομματικό αξίωμα.»

Η κ. Δημητρίου, σχολιάζοντας την αναφορά της κ. Χριστοφίδου ότι δεν της δόθηκε η ευκαιρία να είναι υποψήφια, απάντησε:

«Αν ήθελε, θα μπορούσε να ήταν υποψήφια. Κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει σε κανένα a priori ότι θα εκλεγεί. Έτσι είναι οι εκλογές, έτσι είναι οι διαδικασίες.»

Αναφερόμενη στο πλαίσιο του διορισμού, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε:

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε τον διορισμό της. Δεν θα επιβάλλουμε εμείς στον Πρόεδρο πώς θα το πράξει. Όμως η πολιτική ηθική και η δεοντολογία όλων μας κρίνονται από την κοινωνία.»

Η στάση αυτή αποτυπώνει μια σαφή αποστασιοποίηση του κόμματος από τον διορισμό, χωρίς όμως να τον καταδικάζει ανοιχτά.

Εύθραυστες ισορροπίες

Ο διορισμός της Μαρίας Χριστοφίδου, εκτός από τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε γύρω από τη σχέση κομματικής ιδιότητας και ανεξαρτησίας των θεσμών, αναδεικνύει και τις λεπτές ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί το Προεδρικό σε σχέση με τα κόμματα που το στηρίζουν. Σε μια συγκυρία όπου προσεχείς εκλογικές διαδικασίες, αλλά και κρίσιμες θεσμικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται στην ατζέντα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ Προεδρικού και συμπολίτευσης αποκτούν βαρύνουσα σημασία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται δυσφορία κομμάτων για απουσία διαβούλευσης ή αιφνιδιαστικές κινήσεις του Προεδρικού. Ωστόσο, η παρούσα περίπτωση φαίνεται να προσθέτει έναν νέο κύκλο εσωτερικής πίεσης και πολιτικού προβληματισμού για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις που αγγίζουν κρίσιμες θεσμικές θέσεις.

Ο Πρόεδρος και οι επόμενες κινήσεις

Μέχρι στιγμής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχολιασμό επί της ουσίας των αντιδράσεων. Εντούτοις, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο διορισμός έγινε με βάση τα κριτήρια που θέτει ο νόμος και με γνώμονα την εμπειρία και τις ικανότητες της κ. Χριστοφίδου.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει κατά πόσο το θέμα θα κλείσει εντός των κομματικών ορίων ή αν θα εξελιχθεί σε βαθύτερη πολιτική συζήτηση για τον ρόλο των ανεξάρτητων αρχών, τις σχέσεις Προεδρικού-κομμάτων και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για κρίσιμους θεσμικούς διορισμούς.

Ο διορισμός της Μαρίας Χριστοφίδου αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτική σκηνή στην προσπάθεια να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην κομματική ταυτότητα και την ανεξαρτησία των θεσμών. Παρά το γεγονός ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε μια νόμιμη και θεσμικά ορθή επιλογή, οι αντιδράσεις από συμπολιτευόμενα κόμματα φανερώνουν τις ευαίσθητες ισορροπίες που απαιτεί η συνεργασία στο πολιτικό σκηνικό. Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφάνεια και ευρύτερη διαβούλευση σε τέτοιου είδους διορισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη τόσο των κομμάτων όσο και της κοινωνίας προς τους θεσμούς.