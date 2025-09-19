VIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συμπλοκής, που φαίνεται να συνέβη στην περιοχή Μέσα Γειτονιά, στη Λεμεσό μεταξύ εφτά προσώπων, τα εφτά πρόσωπα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, λίγο μετά τα μεσάνυκτα.

Πρόκειται για άντρες ηλικίας 34, 29, 26, 21, 19, 18 και ανήλικο 16 ετών. Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσού διερευνά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αναστάτωση στη Λεμεσό: Άγρια συμπλοκή και πετροβολισμός μεταξύ αλλοδαπών – Προκλήθηκε χάος σε κεντρικό δρόμο

Υπενθυμίζεται ότι η συμπλοκή σημειώθηκε στην οδό Σπύρου Κυπριανού, γύρω στις 11:00, ενώ βίντεο το οποίο κατέγραψε πολίτης δείχνει τις σκηνές βίας που εκτυλίσσονται μεταξύ αλλοδαπών. Οι δράστες φαίνεται να ρίχνουν πέτρες και άλλοι να κρατούν ξύλα (βίτσες).

Σημειώνεται πως το περιστατικό εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε οχήματα.

Δείτε βίντεο: