ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες

 19.09.2025 - 08:20
VIDEO: Καρέ-καρέ ο άγριος καυγάς των αλλοδαπών ανάμεσα σε... οχήματα - Άλλοι έριχναν πέτρες, άλλοι κρατούσαν βίτσες

Καρέ-καρέ καταγράφηκε η άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στη Λεμεσό, με την Αστυνομία να έχει περάσει χειροπέδες σε επτά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συμπλοκής, που φαίνεται να συνέβη στην περιοχή Μέσα Γειτονιά, στη Λεμεσό μεταξύ εφτά προσώπων, τα εφτά πρόσωπα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, λίγο μετά τα μεσάνυκτα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 7 νεαρούς - Ανάμεσα τους ανήλικος

Πρόκειται για άντρες ηλικίας 34, 29, 26, 21, 19, 18 και ανήλικο 16 ετών. Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λεμεσού διερευνά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αναστάτωση στη Λεμεσό: Άγρια συμπλοκή και πετροβολισμός μεταξύ αλλοδαπών – Προκλήθηκε χάος σε κεντρικό δρόμο

Υπενθυμίζεται ότι η συμπλοκή σημειώθηκε στην οδό Σπύρου Κυπριανού, γύρω στις 11:00, ενώ βίντεο το οποίο κατέγραψε πολίτης δείχνει τις σκηνές βίας που εκτυλίσσονται μεταξύ αλλοδαπών. Οι δράστες φαίνεται να ρίχνουν πέτρες και άλλοι να κρατούν ξύλα (βίτσες).

Σημειώνεται πως το περιστατικό εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε οχήματα.

Δείτε βίντεο: 

