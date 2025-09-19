Σοκαριστική καταγγελία: 85χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - «Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά τα ίδια τους τα παιδιά»

Ο ίδιος αποκάλυψε την περίπτωση ενός 85χρονου, ο οποίος ζούσε σε άθλιες συνθήκες, μόνος και εγκαταλελειμμένος, τονίζοντας ότι «οι ηλικιωμένοι βρίσκονται πολλές φορές μόνοι και αβοήθητοι, στο έλεος του Θεού».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, όπως είπε ο κ. Αντωνίου, καταγράφονται ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις οικονομικής εκμετάλλευσης ηλικιωμένων, με θύτες ακόμη και τα ίδια τους τα παιδιά. «Έρχονται και μας λένε τον πόνο τους, αλλά διστάζουν: θα πάρω το παιδί μου φυλακή;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές για να προστατεύσουν ουσιαστικά τους κακοποιημένους ηλικιωμένους, είτε πρόκειται για σωματική, ψυχολογική είτε οικονομική κακοποίηση.

