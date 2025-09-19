Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκαριστική καταγγελία: 85χρονος ζούσε σε άθλιες συνθήκες - «Τους εκμεταλλεύονται οικονομικά τα ίδια τους τα παιδιά»

 19.09.2025 - 08:20
Σοκαριστική μαρτυρία ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», όπου ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, Δήμος Αντωνίου, μίλησε για τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης πολλών ηλικιωμένων στην Κύπρο.

Ο ίδιος αποκάλυψε την περίπτωση ενός 85χρονου, ο οποίος ζούσε σε άθλιες συνθήκες, μόνος και εγκαταλελειμμένος, τονίζοντας ότι «οι ηλικιωμένοι βρίσκονται πολλές φορές μόνοι και αβοήθητοι, στο έλεος του Θεού».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, όπως είπε ο κ. Αντωνίου, καταγράφονται ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις οικονομικής εκμετάλλευσης ηλικιωμένων, με θύτες ακόμη και τα ίδια τους τα παιδιά. «Έρχονται και μας λένε τον πόνο τους, αλλά διστάζουν: θα πάρω το παιδί μου φυλακή;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές για να προστατεύσουν ουσιαστικά τους κακοποιημένους ηλικιωμένους, είτε πρόκειται για σωματική, ψυχολογική είτε οικονομική κακοποίηση. 

Δείτε το βίντεο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.

