LIKE ONLINE

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεκροθαφτών στην Ουγγαρία: Σκάβοντας τάφο σε 90 λεπτά - Δείτε βίντεο

 19.09.2025 - 08:52
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεκροθαφτών στην Ουγγαρία: Σκάβοντας τάφο σε 90 λεπτά - Δείτε βίντεο

Κάθε χρόνο, νεκροθάφτες από όλον τον κόσμο συγκεντρώνονται στην Ουγγαρία να αγωνιστούν στο Διεθνές Πρωτάθλημα Νεκροθαφτών.

Από το 2016, με εξαίρεση τις χρονιές '20 και '21 λόγω COVID, ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλον τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Νεκροθάφτη.

Αγωνιζόμενοι σε ομάδες των δύο ατόμων, οι νεκροθάφτες σκάβουν τάφους μήκους 2 μέτρων, πλάτους 80 εκατοστών και βάθους 1,6 μέτρων μέσα σε 2 ώρες και στη συνέχεια φτυαρίζουν το χώμα πίσω στις τρύπες ώστε να δημιουργήσουν έναν κομψό ταφικό τύμβο.

Ο φετινός διαγωνισμός, οι νικητές και ο στόχος του Πρωταθλήματος

Το φετινό ήταν το όγδοο Διεθνές Πρωτάθλημα Νεκροθαφτών και πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου. Το άριστα είναι το 10 και οι παράγοντες έχουν να κάνουν με την ταχύτητα, την αισθητική και την απόλυτη ακρίβεια.

Η ουγγρική ομάδα Parakletosz Nonprofit Kft κατάφερε να κατακτήσει το βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με χρόνο λίγο πάνω από τη μιάμιση ώρα: «Οι László Kiss και Robert Nagy κέρδισαν με χρόνο 1 ώρα, 33 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, υπερασπιζόμενοι την πρώτη τους θέση από πέρυσι. Οι νικητές απέδωσαν την επιτυχία τους στη ρουτίνα που ανέπτυξαν στην καθημερινή τους εργασία χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση», ανέφερε το δελτίο τύπου του MTFE.

Στόχος του Πρωταθλήματος είναι η αύξηση του κύρους του επαγγέλματος, η προσέλκυση νέων στον χώρο και η ανάδειξη των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, οι διοργανωτές θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Πρωτάθλημα για να αναγνωρίσουν τη σκληρή δουλειά των νεκροθαφτών, η οποία απαιτεί όχι μόνο σωματική ικανότητα, αλλά και ψυχική δύναμη.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

