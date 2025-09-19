Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μετέφεραν παράνομα 16 μετανάστες στην Περιστερώνα - Φόρεσαν χειροπέδες σε 9 πρόσωπα

 19.09.2025 - 08:15
Μετέφεραν παράνομα 16 μετανάστες στην Περιστερώνα - Φόρεσαν χειροπέδες σε 9 πρόσωπα

Υπόθεση Υποβοήθησης της Παράνομης Εισόδου στο Έδαφος της Δημοκρατίας, ερευνά η Αστυνομία. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9:30 το βράδυ χθες Πέμπτη (18/09), μετά από πληροφορία, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε περιοχή στην Περιστερώνα, 16 πρόσωπα, υπήκοους τρίτης χώρας που φαίνεται ότι αφίχθηκαν παράτυπα στην Κύπρο ως μετανάστες.

Κατά τις αστυνομικές εξετάσεις που γίνονταν στην περιοχή, εντοπίστηκαν και ανακόπηκαν εννέα (9) πρόσωπα, που διακινούνταν με τρία οχήματα. Μετά από στοιχεία που προέκυψαν, αυτοί συνελήφθησαν για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης υποβοήθησης της παράνομης εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.

