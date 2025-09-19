Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξανά τζακ-ποτ στο Τζόκερ - Το ποσό που θα «μοιράσει» η επόμενη κλήρωση

 19.09.2025 - 08:06
Ξανά τζακ-ποτ στο Τζόκερ - Το ποσό που θα «μοιράσει» η επόμενη κλήρωση

Νέο τζακ ποτ προέκυψε στην χθεσινή (18/9) κλήρωση του τζόκερ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1,8 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

Την προσεχή Κυριακή (21/9) οι νικητές στην πρώτη κατηγορία θα μοιραστούν το ποσό του 2,2 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 40, 26, 23, 7, 6 και τζόκερ ο αριθμός 7.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.

