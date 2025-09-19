Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 19.09.2025 - 07:57
Ποσότητες κοκαΐνης, βάρους 977 γραμμαρίων, MDMA “Ecstasy”, βάρους 40 γραμμαρίων, και κάνναβης, βάρους 176 γραμμαρίων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών - ΥΚΑΝ, μετά από αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη χθες, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών. Τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη άντρα ηλικίας 35 ετών, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν οι ποσότητες ναρκωτικών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έπιασε «λαβράκι» η ΥΚΑΝ στη Λεμεσό: Έφοδος στα οχήματα και το διαμέρισμα του 35χρονου

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που ανέφερε ότι, ο 35χρονος εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών, μέλη της ΥΚΑΝ, λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα χθες Πέμπτη, ανέκοψαν για έλεγχο τον 35χρονο, σε περιοχή στη Λεμεσό, όπου αυτός διακινείτο με το αυτοκίνητο του.

Κατά τον έλεγχο, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν στο αυτοκίνητο, μέσα σε χάρτινο κιβώτιο, 60 συσκευασίες με ποσότητα άσπρης σκόνης κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 910 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψη του 35χρονου για αυτόφωρα αδικήματα κατοχής ναρκωτικών, και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. Στο όχημα εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις, χρηματικό ποσό 140 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Τα μέλη της ΥΚΑΝ στη συνέχεια διενήργησαν έρευνα και στην κατοικία του 35χρονου, καθώς και σε δεύτερο αυτοκίνητο του. Στο διαμέρισμα εντόπισαν συσκευασίες με ποσότητα άσπρης σκόνης κοκαΐνης, μεικτού βάρους 67 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους 60 γραμμαρίων περίπου, ενώ στο όχημα εντόπισαν επιπρόσθετη ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους 116 γραμμαρίων περίπου, και ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας MDMA, γνωστής και ως «Ecstasy», βάρους 40 γραμμαρίων.

Το Επαρχιακό Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό συνεχίζει τις εξετάσεις.

Αυτά είναι τα «αυγά» κοκαΐνης που εντόπισε η ΥΚΑΝ στη κατοχή του 35χρονου - Δείτε φωτογραφίες
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τα χαρτιά του σε μια διαφορετική συνέντευξη μέσα, από το προεδρικό αυτοκίνητο.

