ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνική Φρουρά: Έκπτωση 50% στα δίδακτρα γυναικών που θα υπηρετήσουν - Τα κίνητρα

 19.09.2025 - 10:19
Την ελπίδα ότι γυναίκες ηλικίας 18 έως 26 ετών θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά, ώστε ο θεσμός να έχει και περιεχόμενο, εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι οι ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, είναι διαρκείς και μόνιμες.

Σημείωσε ότι γυναίκες που θα αποφασίσουν να καταταγούν, θα έχουν τη δυνατότητα στην συνέχεια, να ενταχθούν στις τάξεις των ΣΥΟΠ.

Ανέφερε επίσης ότι στα κίνητρα περιλαμβάνονται και κάποιες άτυπες συμφωνίες με ιδιωτικά πανεπιστήμια, για παραχώρηση έκπτωσης 50%, στα δίδακτρα γυναικών που θα υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά.

Η έκπτωση αφορά όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

Αναφερόμενος στην απόφαση να αναλάβει διοικητής της προεδρικής φρουράς, στρατιωτικός και όχι μέλος της αστυνομίας, ο κύριος Πάλμας είπε ότι συνήθως στο εξωτερικό, οι επικεφαλής της φρουράς προέδρων και πρωθυπουργών, είναι στρατιωτικοί.

Ανέφερε επίσης ότι ήταν επιθυμία του προέδρου Χριστοδουλίδη, να αναλάβει στρατιωτικός το συγκεκριμένο πόστο, ενώ υπέδειξε πως την προηγούμενη φορά που είχε γίνει κάτι τέτοιο, ήταν επί προεδρίας του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

ΠΗΓΗ: Riknews.com

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

