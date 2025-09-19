Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά για τους Kneecap – Αφορμή οι δηλώσεις τους για τη Χεζμπολάχ

 19.09.2025 - 23:53
Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά για τους Kneecap – Αφορμή οι δηλώσεις τους για τη Χεζμπολάχ

Ο Καναδάς απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα στο ιρλανδικό συγκρότημα Kneecap, υποστηρίζοντας ότι «έκανε δηλώσεις που αντιβαίνουν στις καναδικές αξίες» και «προκάλεσαν βαθιά ανησυχία».

Το χιπ-χοπ συγκρότημα επρόκειτο να δώσει δύο συναυλίες στο Τορόντο τον Οκτώβριο και άλλες δύο στο Βανκούβερ.

Καναδοί αξιωματούχοι επικαλέστηκαν τις κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις που απαγγέλθηκαν στη Βρετανία τον Μάιο εναντίον ενός μέλους του συγκροτήματος, του Λίαμ Ο' Χάνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Η καθημερινότητα, οι συγκινητικές στιγμές και οι προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από την κάμερα του «Τ»

Ανακοινώνοντας την απαγόρευση ο Καναδός βουλευτής των Φιλελευθέρων Βινς Γκάσπαρο, δήλωσε ότι το συγκρότημα «ενίσχυσε την πολιτική βία και έδειξε δημοσίως την υποστήριξή του σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χάμας».

«Αυτά δεν είναι εκφράσεις τέχνης ή νόμιμης πολιτικής κριτικής, αλλά επικίνδυνη υποστήριξη της βίας και του μίσους», είπε ακόμη.

Πέρυσι σε συναυλία ο Ο' Χάνα εμφανίστηκε με σημαία υπέρ της Χεζμπολάχ, την οποία η Βρετανία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Ο 27χρονος μουσικός αρνείται τις κατηγορίες. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί απόφαση αν θα δικαστεί ο μουσικός, επισημαίνει το BBC.

Από την πλευρά του το συγκρότημα έγραψε σε ανάρτηση ότι οι δηλώσεις του Καναδού βουλευτή είναι «εντελώς αναληθείς και βαθιά κακόβουλες» και ότι έδωσαν εντολή στους δικηγόρους του να κινήσουν νομικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, οι Kneecap ανακοίνωσαν την ακύρωση της περιοδείας τους στις ΗΠΑ, επικαλούμενοι τη νομική μάχη του Ο' Χάνα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

