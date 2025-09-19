Απαγόρευση εισόδου στον Καναδά για τους Kneecap – Αφορμή οι δηλώσεις τους για τη Χεζμπολάχ

Το χιπ-χοπ συγκρότημα επρόκειτο να δώσει δύο συναυλίες στο Τορόντο τον Οκτώβριο και άλλες δύο στο Βανκούβερ.

Καναδοί αξιωματούχοι επικαλέστηκαν τις κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις που απαγγέλθηκαν στη Βρετανία τον Μάιο εναντίον ενός μέλους του συγκροτήματος, του Λίαμ Ο' Χάνα.

Ανακοινώνοντας την απαγόρευση ο Καναδός βουλευτής των Φιλελευθέρων Βινς Γκάσπαρο, δήλωσε ότι το συγκρότημα «ενίσχυσε την πολιτική βία και έδειξε δημοσίως την υποστήριξή του σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και η Χάμας».

«Αυτά δεν είναι εκφράσεις τέχνης ή νόμιμης πολιτικής κριτικής, αλλά επικίνδυνη υποστήριξη της βίας και του μίσους», είπε ακόμη.

Πέρυσι σε συναυλία ο Ο' Χάνα εμφανίστηκε με σημαία υπέρ της Χεζμπολάχ, την οποία η Βρετανία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Ο 27χρονος μουσικός αρνείται τις κατηγορίες. Στις 26 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί απόφαση αν θα δικαστεί ο μουσικός, επισημαίνει το BBC.

Από την πλευρά του το συγκρότημα έγραψε σε ανάρτηση ότι οι δηλώσεις του Καναδού βουλευτή είναι «εντελώς αναληθείς και βαθιά κακόβουλες» και ότι έδωσαν εντολή στους δικηγόρους του να κινήσουν νομικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, οι Kneecap ανακοίνωσαν την ακύρωση της περιοδείας τους στις ΗΠΑ, επικαλούμενοι τη νομική μάχη του Ο' Χάνα.

